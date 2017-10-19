Servisçi esnaflarının sık sık trafik cezası aldığı iddiasıyla ilgili bir basın açıklaması yapan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile beraber servis esnaflarıyla sorunsuz, güvenli bir şekilde taşımacılık yapabilmek için gerekli tüm kararları sahada uyguladıklarını ifade eden Başkan İnce, bu bağlamda Türkiye’de örnek teşkil eden, hiçbir şekilde Malatya’da gerek yüz kızartıcı bir suç gerekse farklı sorunlar olmadan taşımacılık yapan servis esnaflarına şahsı ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ettiğini söyledi.

UYGULAMALARDAN GEÇMEK ZORUNDAYIZ

Esnaflarının sıkıntılarını anlatan Başkan İnce, şunları dile getirdi:

“Ancak İzmir’de yaşanan ve Alperen yavrumuzun ölmesi, İstanbul’da yaşanan okul önündeki olaylar ve de serviste unutulan öğrenciler yüzünden son zamanlarda Malatya’da servisçi esnaflarımızın üzerine gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerekse trafik polislerimiz ve jandarma ekiplerimiz ciddi uygulamalar ve kontroller yapıyor. Bu noktada bizler ‘esnaf denetlenmesin’ demiyoruz. Tabi ki bizler belli denetim ve uygulamalardan geçmek zorundayız. Bizler Büyükşehir Belediyesi’nden çalışma ruhsatı alarak belli kriterlerde servisçilik yapan esnaflarız. Yine aynı şekilde devletin kontrolündeki esnaflarız. Korsan taşımacılık yapmıyoruz. Bu durumda esnafımız patlama noktasına gelmiştir. Araçlarımız içerisinde öğrencilerimiz var. Kontrol edilen servis aracımız okula geç kalıyor. Servisçi esnafı olarak öğrenci ve veli arasında bizler sorun yaşıyoruz.”

POLİS VE ASKERE SAYGILIYIZ

Polis ve askerlere saygılı olduklarını vurgulayan Başkan İnce, polis ve askerle kavga etmediklerini belirtti. Esnafın yapılan uygulama nedeniyle sabrı ve gücü kalmadığını söyleyen Başkan İnce, “Sahada korsan taşımacılar hiçbir denetim ve kontrolden geçmezken, sokaklarda ve şehir içinde park yasağı olan yerler kontrol edilmezken, minibüs ve servisçi avına çıkmak, her köşe başında esnafı durdurmak, baskı kurmak doğru değildir. Emniyetimizden esnafımızla ilgili yapılan denetimlerin tekrar gözden geçirilmesi konusunda rica ediyorum. Esnafımızın dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır. Bizler esnafçı arkadaşlarımızı sahadan çekelim. Buyursunlar denetim yapanlar servisçiliği kendisi yapsın. Lütfen esnaf bu yoğun baskıdan çıksın. Eksiği olan esnafımız varsa zaten uyarılar yapılmıştır. Eksiği tamamlanmıştır. Ancak her gün esnafımız trafik polisi ve jandarma korkusu ile sahada taşıma yapması mümkün değildir. Biz önümüzdeki hafta tekrar servisçi esnaflarımızla toplantı yaparak esnafımıza yapılan bu haksız uygulamalar devam ederse kontak kapatıp, taşımacılıktan çekilmeyi düşünüyoruz. Uygulamaları doğru bulmuyoruz. Korsan servisçiler sokaktan benim esnafıma el sallarken, kontrol edilmezken benim esnafım 10-20 dakika öğrenci ile bekletilmesi doğru bir şey değildir. Esnafımızdan da tabi biraz daha sabırlı olmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL