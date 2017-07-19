Yılın dört mevsiminde 22 santigrat dereceyle dakikada 11 ton suyun kaynadığı kaya membalı Kudret Havuzu, adını içerisinden akan Tohma Çayı’ndan alan kanyondaki ilginç yapısıyla konuklarına yaz sıcağında eşsiz bir serinlik sunuyor. Darende’ye gelen yerli ve yabancı çok sayıda turist, Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yenilenerek üç farklı derinlikteki havuzlarda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Malatya’dan gelen ziyaretçiler arkadaşları ile geldikleri gezide yüzme sırasında havuzdan oldukça keyif aldıklarını söyledi.

DÜNYADA BÖYLE BİR YER YOK

Mustafa Çömez adlı genç de Hulûsi Efendi Vakfı’nın çalışmasıyla yenilenen havuzun gezi ve ziyaretler de Darende’ye gelmek için önemli tercih nedeni oluğunu belirtti. Havuzun dünyada bir eşinin olmadığına inandığını kaydeden Çömez, “Türkiye’de belki de dünyada böylesi bir yer yoktur. Biz arkadaşlarımız ile birlikte Malatya’dan havuza girmek için geliyoruz. Bu havuzun hem şifa kaynağı olması hem ilaçlanmadan tertemiz olması bizi buraya çekip getirdi. Malatya’da havuz fiyatları 30 TL ama girdiğiniz de gözleriniz yanmaya başlıyor ve o kabalıkta suyun renginin değiştiğini çok rahat fark ediyorsunuz. Uzun süre o havuzlarda yüzme şansınız yok su genzinizi yakarak rahatsız ediyor. Burada doğanın için de mis gibi havası uygun fiyatı ile havuz benim ve arkadaşlarımın her zaman tercih edeceği bir adres” dedi.

TATİLCİLERİN SERİN ADRESİ

Adana’dan geldiğini dile getiren Hasan Pekdaş ise tatilinin hemen her gününü havuzda geçirdiğini ifade etti. Pekdaş, “Adana’da deniz var ama orada böyle bir doğal alanı bulmak mümkün değil. Burası çok harika, her geçen yıl da yeni hizmetlerle daha güzel imkânlar sunuluyor” diye konuştu.

Bu arada yetkililerden alınan bilgilere göre; 80, 120 ve 150 santimetre derinliğindeki bir birine bağlantılı üç havuz ile 600 metrekarelik toplamda bin metreküp su alabilen Kudret Havuzu, bu yıl sezon başında Hulusi Efendi Vakfı tarafından 120 bin liraya mal olan tadilatı yapıldı. Fayans, ışıklandırma, güvenlik ve istinat duvarları yenilenen havuzun altyapısı değiştirilerek bay ve kadınların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Ayrıca ulusal medyada da oldukça geniş yer bulan Tohma Kanyonu içerisinde hizmet veren Kudret Havuzu haberleri ile gelecekte Malatya için önemli bir merkez olmaz özelliği de taşıyor.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ