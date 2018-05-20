Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816

Serin ve havalı ortamda iftar

Mübarek Ramazan ayı tüm Türkiye’de ve Malatya’da her gün ayrı bir heyecanla eda ediliyor.

Serin ve havalı ortamda iftar

Mübarek Ramazan ayı tüm Türkiye’de ve Malatya’da her gün ayrı bir heyecanla eda ediliyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:22
Serin ve havalı ortamda iftar

Sıcak havalarda Ramazan orucu tutmak ise vatandaşların serin ve açık alanlarda iftar yapmasını sağlıyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey kasabası ise Ramazan ayında serin havası ile oldukça rağbet görüyor.

Uzun ve sıcak günlerde oruç tutan Malatyalılar, Gündüzbey’in serin havasında iftar yaptı. Kasabanın merkezinde yer alan kanalın etrafında birçok kişi iftarını açtı. İftar öncesi yerlerini alan vatandaşlar ya evden yiyeceğini getiriyor ya da çevrede bulunan kasaptan, fırından iftarlık menüsünü hazırlatıyor.

Gündüzbey’de Ramazan orucunu açan vatandaşlar, serin ve açık alanda iftar yapmanın keyfini çıkarıyor.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGündüzbeyIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur geliyor mu?
Yağmur geliyor mu?
İspendere İçmeleri şifa dağıtacak
İspendere İçmeleri şifa dağıtacak
Altın rekora doymuyor
Altın rekora doymuyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim