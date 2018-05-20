Serin ve havalı ortamda iftar

Sıcak havalarda Ramazan orucu tutmak ise vatandaşların serin ve açık alanlarda iftar yapmasını sağlıyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey kasabası ise Ramazan ayında serin havası ile oldukça rağbet görüyor.

Uzun ve sıcak günlerde oruç tutan Malatyalılar, Gündüzbey’in serin havasında iftar yaptı. Kasabanın merkezinde yer alan kanalın etrafında birçok kişi iftarını açtı. İftar öncesi yerlerini alan vatandaşlar ya evden yiyeceğini getiriyor ya da çevrede bulunan kasaptan, fırından iftarlık menüsünü hazırlatıyor.

Gündüzbey’de Ramazan orucunu açan vatandaşlar, serin ve açık alanda iftar yapmanın keyfini çıkarıyor.

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