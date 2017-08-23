Darende Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen ilçe kongrede mevcut Başkan Hasan Şentürk, tüm oyları alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonrası kısa bir konuşma yapan Şentürk, kendisini yeniden göreve layık gören tüm partililere teşekkür ederek, “Darende ilçe teşkilatımızın göstermiş olduğu birlik ve beraberlik beni çok duygulandırdı. İnşallah teşkilatımıza layık olurum” dedi.

Yeniden göreve seçilen Şentürk’ün yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

“Ahmet Çakır, Ali Erdem, Ali Korkmaz, Bekir Kayserili, Can Alçık, Mahmut Berçin, Mehmet Budak, Mehmet Fuat Özkan, Mehmet Kaynak, Mehmet Mustafa Çörtük, Mehmet Özkan, Salman Deveci, Selim Apan ve Tagittin İbrahim Ateş.”

İHA