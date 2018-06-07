“SENİN HADDİNE Mİ?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığın Kandil ve Pensilvanya'dakilerin uykusunu kaçırdığı gibi birilerinin de uykusunu kaçırdığını söyledi. Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Bizim terörle mücadele konusunda kararlılığımız nasıl Kandil'deki, Pensilvanya'daki alçakların uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye'nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ya göz açtırmamasından en az FETÖ'cular kadar onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar, kimi zaman FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele edenlere karşı saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefet adayının yaptığı bunun en açık örneğidir” ifadelerinde bulundu.

“BULA BULA APOLET SÖKME VAADİNİ BULMUŞ”

Erdoğan, “Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış, bu Paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız? Kendisi ile Malatya'da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. 'Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış…' Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve O'nun komutanıyım. Bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Senin haddine mi sen kimsin ya haddini bil. Ve seçim kampanyası için bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanının izinden giden bu şahıs sadece mitinglerde Türk Ordusunun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Aynı zamanda bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına da çiçek atıyor. Siz zaten değil miydiniz, Ankara'dan İstanbul'a terör örgütünün destekledikleriyle, terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giren" diye ifade etti.