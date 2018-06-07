Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98286
ALTIN
187.097
DOLAR
4.4839
STERLİN
6.0090
EURO
5.2993

“SENİN HADDİNE Mİ?”

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik eleştirilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış Paşamıza hakaret ediyor. Kendisi ile Malatya'da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. 'Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış…' Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve onun komutanıyım. Senin haddine mi, sen kimsin ya haddini bil!” dedi.

“SENİN HADDİNE Mİ?”

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik eleştirilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış Paşamıza hakaret ediyor. Kendisi ile Malatya'da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. 'Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış…' Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve onun komutanıyım. Senin haddine mi, sen kimsin ya haddini bil!” dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:14
“SENİN HADDİNE Mİ?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığın Kandil ve Pensilvanya'dakilerin uykusunu kaçırdığı gibi birilerinin de uykusunu kaçırdığını söyledi. Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Bizim terörle mücadele konusunda kararlılığımız nasıl Kandil'deki, Pensilvanya'daki alçakların uykusunu kaçırıyorsa emin olun burada da birilerinin uykusunu kaçırıyor. Türkiye'nin terörü ininde vurmasından en az teröristler kadar içimizden bazıları da rahatsız oluyor. Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ya göz açtırmamasından en az FETÖ'cular kadar onların siyasetteki piyonları da şikayet ediyor. Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor. Kimi zaman bu hazımsızlıklarını alenen ifşa ediyorlar, kimi zaman FETÖ ve PKK ile ön safta mücadele edenlere karşı saldırarak örtülü bir operasyon sürdürüyorlar. Muhalefet adayının yaptığı bunun en açık örneğidir” ifadelerinde bulundu.

“BULA BULA APOLET SÖKME VAADİNİ BULMUŞ”

Erdoğan, “Dikkat edin birkaç gündür muhalefetin adayı çıkmış, bu Paşamıza hakaret ediyor. Ya kim bu paşamız? Kendisi ile Malatya'da bir iftarda beraber aynı masada oturduk. Büyükçe bir masa. 'Benim masama nasıl otururmuş, konuşmamı nasıl alkışlarmış…' Ya senin haddine mi ya? Ben onun da paşasıyım. Anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bilmiyor ki. Ve O'nun komutanıyım. Bu konuşmada takdir edilecek yeri alkışlamıştır. Senin haddine mi sen kimsin ya haddini bil. Ve seçim kampanyası için bula bula apolet sökme vaadini bulmuş. Genel başkanının izinden giden bu şahıs sadece mitinglerde Türk Ordusunun şerefli komutanlarına dil uzatıyor. Aynı zamanda bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına da çiçek atıyor. Siz zaten değil miydiniz, Ankara'dan İstanbul'a terör örgütünün destekledikleriyle, terör örgütünün mensuplarıyla yürüyüşe giren" diye ifade etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?
Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?
Zabıta Ramazan’da da çalışıyor
Zabıta Ramazan’da da çalışıyor
ATIKLARDAN 1 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ
ATIKLARDAN 1 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim