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SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Semt Konaklarında düzenlenen enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Özellikle gençlerin kayıt yaptırdığı kurslarda bağlamadan kemana kadar birçok branşta eğitim veriliyor.

SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Semt Konaklarında düzenlenen enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Özellikle gençlerin kayıt yaptırdığı kurslarda bağlamadan kemana kadar birçok branşta eğitim veriliyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 16:40
SEMT KONAKLARINDA ENSTRÜMAN KURSLARI

Özalper, Salköprü, Yeşiltepe ve Melekbaba semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde sanat ve meslek kurslarının yanı sıra enstrüman kursları da meraklılarıyla buluşturuluyor. Müzik aletlerine ilgi duyan gençlerin akın ettiği kurslarda bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleri veriliyor. Malatya’da kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman kursları da geleceğin müzisyenlerine kapı aralıyor.

2017’DE 5 BRANŞTA 47 KURS AÇILDI

Semt konakları ile Kernek Külliyesi’nde açılan enstrüman kurslarına sadece 2017 yılında toplamda 47 kursa 810 kursiyer katılmış oldu.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere belge veriliyor.

HABER MERKEZİ

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