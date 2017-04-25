Ülke genlinde 4 mevsim birden yaşanıyor. Bir tarafta kar yağarken diğer tarafta vatandaşlar denize giriyor, yine bir tarafta rüzgardan dolayı hayat durma noktasına gelirken diğer tarafta yağmur yağıyor.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bu anlamda Malatya’da da hava bir sıcak bir yağmurlu geçiyor. Önceki gün ise kuvvetli rüzgar kent genelinde etkili oldu. Çatılar zarar gördü, tuğlalar uçuştu, inşaat alanlarında zararlar meydana geldi, vatandaşlar sokakta yürümekte bile zorluk çekti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile sokakların dolu olması yürekleri ağızlara getirse de korkulan başa gelmedi.

BİNLERCE KİŞİNİN UĞRAK YERİ

Öte yandan Merkez PTT yanında bulunan ve gün içinde binlerce ziyaretçinin uğradığı yer olan Şemsiye Sokak’taki şemsiyeler rüzgardan dolayı paramparça oldu. Şemsiye Sokak ziyaretçilerinin gözlerinden kaçmayan bu durum, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.

YENİ ŞEMSİYELERİ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili konuşan Şemsiye Sokak esnafları ise, ilk defa öyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler. Şemsiyelerin bu kadar zarar görmesinin vatandaşları tedirgin ettiğini söyleyen esnaflar, “Gün boyunca rüzgar esti. İnsanlar şemsiyeler kopacak diye korktu. Daha birkaç ay önce bu şemsiyeler asıldı. Şimdi yenilenmek zorundalar. Ay yıldızlı yeni şemsiyelerin yeniden asılmasını bekliyoruz. İnsanlar o şemsiyeleri çok seviyor” dediler.

HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü son hava tahmin raporunu da açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarında 2 ila 3 derece düşüş beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Güncel meteorolojik uyarı ise bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.















SELAHATTİN BAYRAK