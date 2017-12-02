Pil toplama kampanyasına öğrenciler vasıtasıyla velilerinde önem vermeye başladığını da belirten sınıf annesi İlknur Mamur, “Bu gün bizim sınıfta 17 kilo atık pil toplanmış durumda. Düşüne biliyor musunuz? Okulumuzda ne kadar toplanacak. Eğer duyarlı olurlarsa diğer okullarda, kısacası Malatya’da tonlarca atık pil toplanacak. Buradan işin boyutu daha iyi anlaşılıyor” şeklinde konuştu.
Sınıf annesi Mamur, pil toplama konusunda en fazla toplayanlara, hafızalarda kalması için elektronik hediyeler verileceğini de sözlerine ekledi.
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