02 Aralık 2017 Cumartesi

Seminerler meyve vermeye başladı

Sümer İlkokulu öğrencileri pil toplama yarışına girdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda öğrencilere yönelik düzenlenen çevre ağırlıklı seminerler, deyim yerindeyse meyve vermeye başladı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 10:55
Seminerler meyve vermeye başladı

3İ sınıfı annesi İlknur Mamur, “Çevreyi gerçekten birçok madde ile adeta zehirliyoruz. Yüzyıllarca kaybolmayan poşetleri hala sorumsuzca atabiliyoruz. Pillerde aynı şekilde, bitti diyerek çöpe attığımız bu piller çevreyi tehdit ediyor. Bu nedenle pil toplamanın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize anlatıyoruz. Farkındalığı artırıyor, bilinçli olmayı aşılıyoruz” dedi.

Pil toplama kampanyasına öğrenciler vasıtasıyla velilerinde önem vermeye başladığını da belirten sınıf annesi İlknur Mamur, “Bu gün bizim sınıfta 17 kilo atık pil toplanmış durumda.  Düşüne biliyor musunuz? Okulumuzda ne kadar toplanacak. Eğer duyarlı olurlarsa diğer okullarda, kısacası Malatya’da tonlarca atık pil toplanacak. Buradan işin boyutu daha iyi anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

Sınıf annesi Mamur, pil toplama konusunda en fazla toplayanlara, hafızalarda kalması için elektronik hediyeler verileceğini de sözlerine ekledi.

 

HABER MERKEZİ

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