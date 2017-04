Önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan referandum için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Malatya’ya gelen İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

“MALATYALI HEMŞEHRİMİZ…”

Ziyarette ilk konuşmayı CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yaptı. Başkan Kiraz, “Bugün ilimizde konuk ettiğimiz değerli bir misafirimiz var. İzmir Karabağlar Belediye Başkanımız, Malatyalı hemşehrimiz Muhittin Selvitopu. Yaptığı önemli çalışmalar yapmasından dolayı kendisiyle Malatya olarak gurur duyuyoruz. Ve yine CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Mahir Polat Malatya’da. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kendilerini Malatya’da misafir etmekten de onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

MECLİSTEN GEÇEBİLİR AMA HALKTAN GEÇEMEYECEK

“Partimizin bütün birimleriyle birlikte 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için seferber olmuş durumdayız. Geleceğimiz için ilk günden beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak ‘hayır’ın bir parçası olduğumuzu ifade ediyoruz. Her geçen gün ‘hayır’ noktasından ciddi artışların olduğunu ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan referandumda ‘hayır’ın çıkma durumunun her geçen gün çok daha güçlendiğini, yapılan anketlerin de bunu gösterdiğini memnuniyetle izliyoruz. İlk gün de söyledik; bu değişiklikler Meclisten geçebilir ama halktan geçemeyecek. Çünkü bu ülkenin vatandaşları her zaman demokrasiden yana.”

ÖNEMLİ BİR SÜREÇ

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, “Burada olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Referandumla bütün yetkilerin tek kişiye verilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Kurtuluş Savaşı’nın zor koşullarına rağmen parlamentoyu çalıştırarak bütün kararları orada alan ve o anlayışla kurulan Cumhuriyetin, 16 Nisan’da aynı anlayışla temsil edeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu referandumda kimse seçilmeyecek. Sadece ülkenin gelecekteki yönetimiyle ilgili bir karar vereceğiz. ‘Hayır’ çıktığı zaman hiçbir şey değişmeyecek, herkes görevine devam edecek ama ‘evet’ çıktığı zaman ‘evet’i savunanlar dahi ne olacağı konusunda hiçbir şey söyleyemiyorlar” sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR

Başkanı Muhittin Selvitopu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim bakışımızda ‘evet’ diyen de, ‘hayır’ diyen de bizim vatandaşımızdır. Önemli olan bu süreçte insanların doğru bilgilendirilmesidir, doğruların anlatılmasıdır. Ama maalesef Türkiye’de mevcut siyasal iktidar bütün medyayı da kullanarak bir algı yaratmaya çalışıyor. Devletin olanakları kullanılıyor. Bizler de referandum sürecinde her gün sokaktayız. Bunu anlatmak zorundayız. Bu konu bizlerden ziyade gelecek kuşakları ilgilendiriyor, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiriyor. Evet, mevcut sistemde bazı eksiklikler olabilir. Bunları gidermek zor değildir. 15 yıldır iktidardasınız, neden bunu hiçbir zaman gündeme getirmediniz? Anayasa değişikliğinden önce birçok kanunun değişmesi gerekiyordu belki bu ülkede. Biz inanıyoruz ki, bu sandıktan Türkiye genelinde ‘hayır’ çıkacaktır. Ve Türkiye bundan sonra da Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle kendini geliştirerek, demokrasiyi geliştirerek devam edecektir. ‘Hayır’larda hayır vardır. Ben ‘hayır’lı olsun diyorum.”

İKİNCİ DEMOKRASİ SAVAŞI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Mahir Polat da, “Malatya, ülkenin her toprağı gibi kadim bir memleket. Bu kentte de referandumda ‘hayır’ çıkacağına inanıyorum. Biz bunu Türkiye’nin ikinci demokrasi savaşı olarak görüyoruz. Biz biliyoruz ki yönetimi tek adam olan ülkeler batmaya mahkumdurlar. Bu insanlar yoksullaşmayı, yoksunlaşmayı hak eden insanlar değil” söylemlerinde bulundu.















TÜRKAN YILDIZ