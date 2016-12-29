17-25 Aralık Fethullahçı polisler tarafından yapılmak isten operasyonun ardından başlatılan çalışmalarda Hükümete yakın kişi ve derneklere yönelik yasadışı yollarla telefon dinlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede Malatya’dan Ulvi Saran, (Malatya Valisi-Kamu Güvenliği Müsteşarı), Nurettin Yaşar (25. Dönem AK Parti Malatya Milletvekili), Sami Er (Eski Köy Hizmetleri Genel Sekreteri-TOKİ Başkan Yardımcısı), Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya eski bölge Müdürü Ahmet Boyraz, Yavuz Eren, Ramazan Arıkan, Duran Özdemir, Ali Gümüş, Mustafa Aydın, Abdulkadir Yiğit, Türker Sargın, Halis Dalıkıç ve Gizem Beberberoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi.

İDDİANAME 10 BİN SAYFA

81 sanıklı davada soruşturmayı yürüten savcılık 10 bin sayfalık iddianame hazırladı. Dava, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve Emre Uslu'nun yanı sıra eski polis müdürleri ve Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin muvazzaf subayların da bulunduğu 122 şüpheli yer alıyor.

MALATYA’DAN İKİ HAYALİ GRUP

Hazırlanan iddianamede 17-25 Aralık operasyonlarının ardından yapılan denetimler sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından genel bütünden farklı olarak kırmızı ve mavi ile yazılı "Selam Vakfı, Ehlibeyt ve Hz. Fatıma Kültür Merkezi, Babıali Vakfı, Değişim Grubu-Malatyalı'lar, Malatya'lılar Cemaati, Mektep, Medyaşafak.com., İran, Kadir Akaras, Selam Gazetesi, Kayseri Ehlibeyt Derneği, Babıali İlim Vakfı, Kenan Çamurcu, Şia, İmam Humeyni, Muhammed Bakır, Müstebşir, Hizbullah, Tayyip Erdoğan, Ergenekon, Ehlibeyt, Nusayri, Alevi, Sincan Kudüs Gecesi, Nureddin, Rast Haber, Nasrallah, Lübnan, Suriye, Yakın Doğu Haber, Caferi" kurum adları sıklıkla geçti.

KAYDEDİLİP DEPOLANMIŞ

Öte yandan idanamede Naim A.'nın, kendi adına kayıtlı 0532….... numaralı telefonundan, Mehmet Ulvi Saran adına kayıtlı 0505….. numaralı telefonu kullanan Malatya Valisi – Kamu Güvenliği Müsteşarı Ulvi Saran ile yaptığı 21 Kasım 2013 tarihli (saat: 13.32) 245126… ID numaralı görüşmenin dinlenildiği, kaydedilerek depolandığı ve iletişim tespit tutanağı haline getirildiği tespit edildiği öğrenildi. 30 Ekim 2013 (16.24) tarihinde 0533..… (Faruk K., adına kayıtlı) Sami Er,(TOKİ Başkan Yardımcısı)241050… ID numaralı görüşmenin dinlenildiği, kaydedilerek depolandığı ve iletişim tespit tutanağı haline getirildiği kaydedildi.

TELEFON VE MAİLLER TAKİP EDİLMİŞ

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya eski Bölge Müdürü Ahmet Boyraz’ın ise (3) ay süre ile iletişiminin tespiti kararı alındığı ve karar süresinin uzatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, Nurettin Yaşar'ın 31 Ekim 2013, 18 Kasım 2013, 03 Aralık 2013 tarihlerinde Sıtkı A. ile yapmış olduğu herhangi bir suç unsuru taşımayan, ''terör örgütü yönetmek, terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak'' suçları ile ilgisi olmayan ''arkadaşlık ilişkisi'' 3 (üç) adet mahiyetindeki görüşmesinin dinlenildiği, kaydedilerek depolandığı ve iletişim tespit tutanağı haline getirildiği TEM Şube Teknik Büro Amirliğinden sorumlu şube müdür yardımcısı olarak şüpheli O.Ö. A.,'nın sorumlu olduğu, eylemlerin bilgisi ve talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi.

KAOS ÜRETEN, BU İNSANLARDAN DAVACI VE ŞİKÂYETÇİYİM

Mağdur olarak savcılığa suç duyurusunda bulunan Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ifadesinde, ''25. Dönem AK Parti Malatya Milletvekiliyim. Görüşme yaptığım Sıtkı A. ile uzun yıllardır tanışıklığımız vardır. Görüşmeyi hatırladım, kendisiyle çok defa konuşmuşluğum vardır. Görüşmelerimiz genellikle uzun olur, hal hatır sormak ve muhabbet, güncel konuşmuşluğumuz olur. Bu görüşme de onlardan biridir. Yaşam hakkını, konuşma özgürlüğünü tehdit eden, haberleşme özgürlüğünü tehdit eden, toplumu bu nedenle güvensizliğe ve tedirginliğe teşvik eden, gerek bana karşı yapılan gerekse toplum güvenliğini tehdit eden, toplumda panik ve kaos üreten, sosyal psikolojiyi bozan bu insanlardan davacı ve şikayetçiyim.

HİÇBİR SUÇ UNSURU OLMAYAN GÖRÜŞME

TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ise savcılık ifadesinde ''Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Görüşmeyi yaptığım Faruk K., ortak arkadaşım Mehmet K. vasıtasıyla tanıştım. Mehmet K., G, Genel Müdürü idi. Görüşmeyi hatırladım, görüşmenin içeriğinde o tarihlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım söz konusuydu onunla ilgili yaptığımız bir görüşmedir. Hiçbir suç unsuru olmayan bu görüşmeyi niçin tape yapmışlar anlamış değilim. Benim bu yaptığım görüşmeyi dinleyen ve kayıt altına alan şahıs veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim'' şeklinde beyanda bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK