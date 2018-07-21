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Selahattin Menteş Adalet Bakan Yardımcısı Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Adalet Baknalığı'nda yapılan yeni düzenlemeyle Bakan Yardımcılığı görevine, Bakanlık Müsteşarı olan Malatya doğumlu Selahaddin Menteş atandı.

Selahattin Menteş Adalet Bakan Yardımcısı Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Adalet Baknalığı'nda yapılan yeni düzenlemeyle Bakan Yardımcılığı görevine, Bakanlık Müsteşarı olan Malatya doğumlu Selahaddin Menteş atandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:22
Selahattin Menteş Adalet Bakan Yardımcısı Oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabında yapmış olduğu duyuruda;

“Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 26. Dönem İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, Müsteşar Yrd. Cengiz Öner Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Rabbim utandırmasın,güzel hizmetlere vesile kılsın.”

 Adalet Bakan Yardımcılıkları görevine Menteş’in yanı sıra Cengiz Öner, Hilmi Bilgin ve Yıldız Seferinoğlu’nun da atanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin 21 Temmuz 2018 tarihli sayısında yayınlandı.

Selahaddin Menteş kimdir?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak  görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına  ardında ise,18 Ekim 2017 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.        

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit GülSelahaddin Menteş
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