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Şekere alternatif kuru kayısı

Dünya nüfusunda yüzde 8’e ulaşan şeker hastalığının hızla yaygınlaşması şekere alternatif ürünlere ilgiyi arttırıyor. Şeker yerine tüketilebilecek ürünler olan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı bu süreçte öne çıkıyor.

Şekere alternatif kuru kayısı

Dünya nüfusunda yüzde 8’e ulaşan şeker hastalığının hızla yaygınlaşması şekere alternatif ürünlere ilgiyi arttırıyor. Şeker yerine tüketilebilecek ürünler olan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı bu süreçte öne çıkıyor.

29 Mayıs 2018 Salı 11:11
Şekere alternatif kuru kayısı

Dünya genelinde 1990’yı yılların başında 732 bin ton olan çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin günümüzde 1 milyon 277 bin ton seviyesine ulaştığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, bu artışta Türkiye’nin lokomotif görevi üstlendiğini kaydetti.

İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresine katıldıklarını dile getiren Celep, kongre sırasında dünya genelinde yıllık ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaşan kuru meyve sektöründe dünya genelinde yaşanan yenilikleri gözlemleme fırsatı bulduklarını anlattı.

TMO İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Kongre sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile bir araya geldikleri bilgisini veren Celep, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçtiğimiz yıl TMO'nun sınırlı miktarda da olsa piyasadan kuru üzüm alımı sektöre pozitif yönde etki yaptı. Aynı rolü önümüzdeki yıl da bekliyoruz, bunun için sektör olarak temas ve görüşmelerimiz devam ediyor. TMO'nun piyasa regülasyonu ve lisanslı depoculuk sistemine katkılarını önümüzdeki dönemde başta kayısı olmak üzere diğer ürünlerimizde de bekliyoruz.” 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısışeker
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