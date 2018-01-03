Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ve Alkol Piyasası kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı. Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu bakanlıklara geçti. Şeker Kurumu gibi önemli bir kurumunun kapatılmaması gerektiğini ifade eden Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise önemli açıklamalarda bulundu.

Şeker Kurumunun bir üst kurumları olduğunu ifade eden Başkan Murat, bu kurumun kapatıldığını ve yetkilerinin ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devrildiğini söyledi.

ÇOK SIKINTI YAŞARIZ

Şeker Kurumu’nun öneminden bahseden Başkan Murat, şunları kaydetti:

“Şeker Kurumu bizim bir üst kurumdur. Türkiye’deki şeker, pancar, tatlandırıcı kotalarını belirleyen bir üst kurumdur. Bu kurumun korunması, yaşatılması gerekiyor. Aksi takdirde ülkemizde tatlandırıcıların önüne geçilemez. Bu konuda çok sıkıntı yaşarız. Bu bizi ister istemez etkileyecek. Şeker fabrikaları etkilenecek. Çünkü bu kurum denetim yapıyordu. Şeker Kurulu’nun olması gerçekten şeker sanayi açısından önemli bir şeydi. Şeker Kurumu’nun Tarım Bakanlığı’na bağlanması bizim için sıkıntı değil ama önemli olan Şeker Kurumu’nun işlerliğinin devam ettirilmesi. Kurumun kendi işini yapması önemli. Ama bizim anladığımız kadarıyla kurumun pasivize edilmesi sıkıntı yaratır. Eğer kurum yetkileriyle birlikte Tarım Bakanlığı’na devredilirse bizim açımızdan sıkıntı yaratmaz. Yeter ki kurum yetkilerini kullansın. Önümüzdeki günlerde bu durum daha da netleşecek.”

TÜRKİYE’DE 69 KURUMDAN BAHSEDİLİYOR

Malatya Şeker Fabrikası’nda çalışan güvenlikler de dahil 86 kişinin kadroya geçtiğini açıklayan ve sonra şeker fabrikalarında çalışan taşeron işçilerin kadro dışında tutulmasına tepki gösteren Başkan Murat, “KİT’lere kadro verilmemiş. Şeker Fabrikası olarak bize de verilmemiş. Biz hüsrana uğradık. Biz uzun yıllar kadro beklerken gerek geçici işçilerimiz gerek sürekli işçiler kadro dışı bırakıldı. Bizimle beraber Türkiye’de 69 kurumdan bahsediliyor. 69 kurum kadroda saf dışı bırakılmış. Biz bir kez daha sesleniyoruz ve bu yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Burada büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizlik var. Doğu’da, Güneydoğu’da dağın başında elektrik direğinin tepesindeki işçiye kadro verilmiyor ama bir balerine kadro veriliyor. Bu da bizi gerçekten ciddi manada üzüyor” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL