Malatya Şeker İş Sendika Başkanı Nuri Murat fabrikanın taşınmasının halihazırda imkansız olduğunu ifade ederek , “ Maliye bakanımız Malatya’ya geldiğinde bazı siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin bu konuyu gündeme getirmeleri bizi üzdü ve rahatsız etti. Ama biz konunun önemini onlarla başlayınca onlarda bunun önemini fark etti” şeklinde konuştu.

Fabrika’nın taşınma noktası değil yeni bir fabrika yapılıp personeli taşıma noktasında bir çalışma olursa, buna razı olacaklarını ifade eden Murat,” Aksi halde bu fabrika taşınsın, taşıyalım gibi bir mantıkla bir şeyin olması imkansız, çünkü bu fabrikası, 1956’da bu yana Malatya halkına hizmet emiştir bunun taşınacağı bir tarafı yok. Ancak 7 bin tonluk bir kapasitesiteli bir fabrika yapılıp biz burada personeli taşırız, buna biz başta beri razıyız bunun olması bizi sevindirir bizi mutlu eder. Bu alanında özelikle Malatya halkının ortak istifa edeceği ve yeşil alan olarak kalma kaydıyla biz buna rıza gösteririz ama yaptığımız çalışmalar sonucu ve gündeme getirilenlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde bizim haklılığımız ortaya çıktı, yani taşınması değil de yeni fabrikanın yapılma noktasında çalışma olursa bizde buna sahip çıkar ve destekleriz” diye kontu.

İHA