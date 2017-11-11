AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya ve Türkiye gündeminde yer alan bazı konuları değerlendirdi. Sözlerine Yeşiltepe bölgesindeki yaşanan sorunlar hakkında konuşarak başlayan Milletvekili Şahin, Yeşiltepe’nin 8 muhtarlıktan oluşan bir bölge olduğunu söyledi.

SÖZÜNÜ ALDIK GİBİ

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan hurdacıların kaldırılmasını şiddetle arzu ettiklerini dile getiren Milletvekili Şahin, “Eskiden Boztepe’ydi. Orası yine belde belediyesi konumundaydı. Bizden önce bazı durumlar olmuş orada. Hurdacılar ile ilgili, biz gittiğimiz zaman Ahmet Yesevi Mahallesi’nde oradaki sıkıntıları belediyemize ilettik. Belediyemiz onlar ile ilgili çalışma yapıyorlardı. daha önce şehrin dışında olan bir bir nokta iken bugün şehrin tam merkezine gelecek bir konuma geldi. Bir an önce kalkmasını şiddetle arzu etmekteyiz. Hatta onun da ötesinde Cezmi Kartay’daki bir takım farklı gece âlemlerinin icra edildiği mekanlarında şehir merkezinden çıkarılmasından yanayım. Onun ile ilgili mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

YARIN BELKİ BAŞKA SORUNLARLA YÜZLEŞECEĞİZ

Ağlama duvarı olmadıklarını, çözüm mercii olduklarını dile getiren Milletvekili Şahin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili de konuştu. Şahin, “Şeker fabrikalarımız da daha önce özelleştirilmeye alınmasına rağmen biz siyaset kurumu olarak, milletvekilleri olarak geçen yanılmıyorsam 2012 yılları idi. Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönem başbakan iken yapmış olduğumuz bir toplantı da bunlara itiraz ettik. Bunun böyle olmaması gerektiğini söyledik. Onlar da bizimle beraber yanılmıyorsam Bingöl, Erzincan 3’ü olmak üzere devre dışı bıraktılar. Özelleştirmeden aldılar. O günden beri işletmeye devam ediyorlar. Bizim amacımız buranın ne olursa olsun, çalışanları olsun isterse özelleştirilerek, özel bir takım statü kazandırılarak üretime devam etmesinden yanayız. Şeker fabrikası yalnızca oradaki istihdamlar ile değil binlerce belki de on binlerce köylümüzün, çiftçimizin pancar üreterek kendi çoluk çocuğunun iaşesini temin etmiş oldukları bir işletme olarak görüyoruz. Biz bunun da bu süreç içerisin de sürdürülmesinden, yani açık olmasından belki yer değişebilir ama ne olursa olsun ilimizde devam etmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

MUHALEFET NOKTASINDA GERÇEKTEN İHTİYAÇ VAR

Kurulan yeni parti olan “İyi Parti”yle ilgili değerlendirmede de bulunan Milletvekili Şahin, “İktidar için ihtiyaç duyulan bir noktada değiliz. AK Parti 15. yılını geride bıraktı. Gerçekten Türkiye’de ister borçlar noktasında olsun biraz önce bahsettiğimiz parti hükümetini devraldığımız 2002 tarihinde 3 Kasım’da ifade etmiş olduğum Türkiye’nin gelirleri hayat standartları, özgürlükleri, insan hakları nerde idi, bugün nereye gelmişiz. Bir anket yapsınlar, eğer vatandaşlarımız yüzde 50’den aşağısı gerçekten Ak Parti bu işi beceremedi diyorsa ihtiyaç vardır. Alternatif olarak düşünülebilir. Bugün iktidara alternatif bir ihtiyacın olmadığını görüyoruz. Muhalefet noktasında gerçekten ihtiyaç var. Muhalefetin standartlarını yükseltecek bir yol izlerlerse ben saygı duyarım” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL