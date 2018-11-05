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“Şeker fabrikalarının satışı yanlıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı organizasyonu ile Gazeteci Yazar Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu programa Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan ve şeker fabrikalarını gündemine alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Geldiğimiz noktada şeker fabrikalarının satışının ne kadar yanlış olduğunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

“Şeker fabrikalarının satışı yanlıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı organizasyonu ile Gazeteci Yazar Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu programa Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan ve şeker fabrikalarını gündemine alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Geldiğimiz noktada şeker fabrikalarının satışının ne kadar yanlış olduğunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
“Şeker fabrikalarının satışı yanlıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı organizasyonu ile Gazeteci Yazar Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı Malatyalılardan yoğun ilgi gördü. Programda ilk sözü alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ülke ekonomisini değerlendirdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİYE GİTMİYOR"

Erdoğdu, “Türkiye’nin de hem ithalatı hem ihracatı batı ile ilişki içerisinde. Kullandığınız cep telefonlarından tutun, tarım gibi tamamen ekonomimiz batı ile bağlantılı. Böyle olduğu için ilişkilerin kötüye gideceği düşünüldüğü zaman sizin paranız değer kaybeder. Batıdan bu iyi haberler gelmeye başlayınca Dolar 5,40 seviyelerine indi. Kötü haberler geldiğinde 3,5 ‘dan 7 liraya çıkmıştı. Türkiye ekonomisi iyiye gittiği için düşmüyor döviz kuru. Türkiye ekonomisi durdu, stop etti. Bu yüzden döviz artmıyor, çünkü kimse döviz talep etmiyor. Bir diğer sorun, dünyanın en büyük faiz oranı bizde, faiz oranları yüzde 24 seviyelerinde. Bugün dünyada neredeyse sıfır faiz, sıfıra yakında enflasyon var. Herhangi bir ülke de yüzde 1,2 faiz oranı varken, bizde yüzde 24 faiz oranı var. Bu Merkez Bankasının ödediği faiz. Siz normal bir bankaya gidin kredi almak için bu faiz yüzde 30-40 oranında oluyor” ifadelerine yer verdi.

"ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILMAZ"

Şeker fabrikaları konusuna temas eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Kapatılan şeker fabrikalarında şeker fabrikaları işçilerinin CHP'ye oy verdiğini görebiliriz. Bakın CHP İlk kez Yozgat, Kastamonu, Kırşehir’de milletvekilleri çıkarttı. O illerde bütün işçilerin tamamı şeker eylemelerine katıldı ve eylemlerini sahiplendi. Kentin bir kısmı önceleri bu eylemlere sıcak bakmadı ama ilerleyen aşamalarda şeker farikalarının önemini bütün Türkiye anladı. İlk kez Alpullu Şeker Fabrikası’nda yaptığımız eylemde bir slogan ortaya çıktı, ‘ Şeker vatandır, vatan satılmaz’ diye. Bunun şöyle bir etkisi oldu. Bütün siyasi partiler seçim bildirgelerine şeker fabrikaları ile ilgili bir madde eklediler. Geldiğimiz noktada şeker fabrikalarının satışının ne kadar yanlış olduğunu hep birlikte yaşamaktayız” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

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Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı OrganizasyonuGazeteci Yazar Uğur DündarCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
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