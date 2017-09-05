05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Şehitlikte buruk bayram…

Malatya'da bayramın ilk günü Şehir Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. Şehit düşen evlatlarıyla bayramlaşmak için şehitliklere akın eden şehit yakınları bayram sabahını buruk geçirdi.

05 Eylül 2017 Salı 11:39
Şehitlikte buruk bayram…

Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretçi akınına uğradı. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Bir bayrama daha buruk girmenin acısını yaşayan şehit yakınları ve çocukları ‘Önce vatan’ diyerek acılarını içlerine attı.

YAKUT AİLESİNİN AYRI İLK KURBAN BAYRAMI 

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017 günü düşen askeri helikopterde şehit olan jandarmanın ilk kadın komutanı olan 41 yaşındaki Yarbay Songül Yakut’un annesi Sabahat Yakut da kızının mezarı başında dua etti. Sabahat Yakut, şehit kızının fotoğrafını bağrına basarak, gözyaşı döktü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da şehitlerin kabirlerini tek tek gezerek karanfil bıraktı ve burada bulunan şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi. Çakır, Ziyarette şehit ailelerine ‘hayırlı bayramlar’ temennilerinde bulundu.

İHA
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