Törene Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl J.Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müftüsü Ümit Çimen, Polis Okulu Müdür Vekili Mehmet Özdemir, Emniyet Teşkilatı Şehitleri Derneği Başkanı Sıddık Selçuk, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, emniyet mensupları, polis aileleri vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal Anıt Defterini defterini imzaladı.

Dr. Urhal, Anıt Defterine, bugün Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümünde, şehitlerin manevi huzurunda bulunduklarını ifade ederek, şehitlerin maddi ve manevi değerlerin en yükseğine ulaştığını dile getirdi.

NÖBET TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dünya var oldukça vatan topraklarının her köşesinde nöbet tutmaya devam edeceklerini belirten Dr. Urhal, “Nitekim sizler bu aziz milletin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, kahramanca mücadele edip, hürriyet, bağımsızlık, bayrak ve vatan uğruna canlarınızı feda ederek, Yüce Allah katında ve milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak bizler de, dünya var oldukça sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Siz aziz şehitlerimizden aldığımız emaneti gelecek nesillere eksiksiz olarak teslim etmek için gerektiğinde bizler de canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Ayrıca, sizlerin emaneti olan vatan topraklarını, bu topraklar üzerinde şerefle dalgalanan şanlı al bayrağımızı, yıllardır bir arada yaşamış ve yaşama kararlılığında olan milletimizin birlik ve beraberliğini, modern, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde, sonsuza kadar koruma ve yaşatma azim ve kararlılığı içinde olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL