10 Nisan 2017 Pazartesi

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

PKK’lı terörist Yusuf Doğan, 1997’de füzeyle askeri helikopteri düşürdü. Saldırıda, aralarında Malatyalı Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, yarbay ve binbaşıların bulunduğu 11 askerimiz şehit oldu. Aradan geçen 20 yıldan sonra askerlerimizi şehit eden terörist saklandığı ininde ölü olarak geçirildi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:41
Şehitlerin kanı yerde kalmadı

 Irak'ın kuzeyinde 1997 yılında helikoptere füze ile ateş ederek biri er, 11 rütbeli askeri şehit eden terörist, Tunceli'de ölü olarak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bahar ayının gelmesi ile başlanan operasyonlarda arazi arama taraması yapılırken, teröristlerin saklandığı bir sığınak tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık veren teröristler, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

 20 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
  Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimliklerini belirleyen güvenlik güçleri, 20 yıl önce 11 askerimizi şehit eden Ferhat Dersim kod adlı terörist Yusuf Doğan'ın kimliğini teşhis etti.1997'de Irak'ın kuzeyine yapılan bir operasyon sırasında içinde 11 askerin bulunduğu helikopter füze ile vurulmuştu. Tunceli'de öldürülen Ferhat Dersim kod adlı teröristin, 20 yıl önce o füzeyi ateşleyen terörist olduğu belirlendi.

 İŞTE ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
  1997'de Kuzey Irak'ta helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

“Jandarma Yarbay Mesut Kuru
Kurmay Binbaşı Recep Güngör
Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin
Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas
Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap
Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç
Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit
Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan
Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı
Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar  
Er Şakir Baştuğ”

  KANLARI YERDE KALMADI
  Genelkurmay'dan tarafından yapılan açıklamada ise, “11 kahraman askerimizin aileleri, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldu” denildi.

 “ERİNDEN GENERALİNE, ALINLARINDAN ÖPÜYORUM”
Oğlu ve silah arkadaşlarını öldüren teröristin öldürülmesinin ardından açıklamada bulunan şehit babası Ahmet Keskinkılıç ise şehidin ve silah arkadaşlarının kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Baba Keskinkılıç, teröristin öldürülmesinde emeği olan er ve generallere teşekkür etti. Keskinkılıç, “20 yıldır bu acımızı ailece içimize gömdük. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin erinden generaline kadar, hepsinin alnından öpüyorum. 20 yıldır bu haberi bekliyorduk. Şehitlerimizin ruhları şâd olsun. Bu da gösteriyor ki, hainlerin sonu yakın. Oğlum ve arkadaşlarını haince şehit edenler kendi inleri sonu oldu” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK
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