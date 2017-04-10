Irak'ın kuzeyinde 1997 yılında helikoptere füze ile ateş ederek biri er, 11 rütbeli askeri şehit eden terörist, Tunceli'de ölü olarak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bahar ayının gelmesi ile başlanan operasyonlarda arazi arama taraması yapılırken, teröristlerin saklandığı bir sığınak tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık veren teröristler, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimliklerini belirleyen güvenlik güçleri, 20 yıl önce 11 askerimizi şehit eden Ferhat Dersim kod adlı terörist Yusuf Doğan'ın kimliğini teşhis etti.1997'de Irak'ın kuzeyine yapılan bir operasyon sırasında içinde 11 askerin bulunduğu helikopter füze ile vurulmuştu. Tunceli'de öldürülen Ferhat Dersim kod adlı teröristin, 20 yıl önce o füzeyi ateşleyen terörist olduğu belirlendi.
1997'de Kuzey Irak'ta helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
“Jandarma Yarbay Mesut Kuru
Kurmay Binbaşı Recep Güngör
Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin
Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas
Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap
Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç
Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit
Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan
Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı
Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar
Er Şakir Baştuğ”
Genelkurmay'dan tarafından yapılan açıklamada ise, “11 kahraman askerimizin aileleri, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldu” denildi.
Oğlu ve silah arkadaşlarını öldüren teröristin öldürülmesinin ardından açıklamada bulunan şehit babası Ahmet Keskinkılıç ise şehidin ve silah arkadaşlarının kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Baba Keskinkılıç, teröristin öldürülmesinde emeği olan er ve generallere teşekkür etti. Keskinkılıç, “20 yıldır bu acımızı ailece içimize gömdük. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin erinden generaline kadar, hepsinin alnından öpüyorum. 20 yıldır bu haberi bekliyorduk. Şehitlerimizin ruhları şâd olsun. Bu da gösteriyor ki, hainlerin sonu yakın. Oğlum ve arkadaşlarını haince şehit edenler kendi inleri sonu oldu” diye konuştu.
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