Irak'ın kuzeyinde 1997 yılında helikoptere füze ile ateş ederek biri er, 11 rütbeli askeri şehit eden terörist, Tunceli'de ölü olarak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bahar ayının gelmesi ile başlanan operasyonlarda arazi arama taraması yapılırken, teröristlerin saklandığı bir sığınak tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık veren teröristler, silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

20 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimliklerini belirleyen güvenlik güçleri, 20 yıl önce 11 askerimizi şehit eden Ferhat Dersim kod adlı terörist Yusuf Doğan'ın kimliğini teşhis etti.1997'de Irak'ın kuzeyine yapılan bir operasyon sırasında içinde 11 askerin bulunduğu helikopter füze ile vurulmuştu. Tunceli'de öldürülen Ferhat Dersim kod adlı teröristin, 20 yıl önce o füzeyi ateşleyen terörist olduğu belirlendi.

İŞTE ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

1997'de Kuzey Irak'ta helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

“Jandarma Yarbay Mesut Kuru

Kurmay Binbaşı Recep Güngör

Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin

Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas

Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap

Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç

Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit

Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan

Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı

Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar

Er Şakir Baştuğ”

KANLARI YERDE KALMADI

Genelkurmay'dan tarafından yapılan açıklamada ise, “11 kahraman askerimizin aileleri, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldu” denildi.

“ERİNDEN GENERALİNE, ALINLARINDAN ÖPÜYORUM”

Oğlu ve silah arkadaşlarını öldüren teröristin öldürülmesinin ardından açıklamada bulunan şehit babası Ahmet Keskinkılıç ise şehidin ve silah arkadaşlarının kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Baba Keskinkılıç, teröristin öldürülmesinde emeği olan er ve generallere teşekkür etti. Keskinkılıç, “20 yıldır bu acımızı ailece içimize gömdük. Şehitlerimizin kanının yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin erinden generaline kadar, hepsinin alnından öpüyorum. 20 yıldır bu haberi bekliyorduk. Şehitlerimizin ruhları şâd olsun. Bu da gösteriyor ki, hainlerin sonu yakın. Oğlum ve arkadaşlarını haince şehit edenler kendi inleri sonu oldu” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK