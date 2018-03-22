ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLDU

Afrin`de Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan Uzman Jandarma Er Gökhal Güllü`nün şehadet haberi memleketi Tokat`ın Turhal ilçesine ulaştı.

Güllü`nün Tokat`ın Turhal ilçesi Celal Mahallesinde oturan ailesine şehadet haberini İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Geniş, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Afrin ve Bitlis`ten acı haber geldiAfrin`de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti

Başbakan Yıldırım, 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bitlis kırsalında da PKK`ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP`nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

Antalya’ya şehit ateşi düştüSuriye’nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın acı haberi, Antalya’nın Kepez ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Acı haber, Çamlıbel Mahallesi`nde oturan ev hanımı anne Melek Çalışan’a Kepez Kaymamamı Hamdullah Suphi Özgödek ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin kız kardeşi Rümeysa ve erkek kardeşi Baha ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Çalışkan’ın ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve bir ay önce ailesini ziyarete geldiği bildirildi.

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası Arif Çalışkan’ın ise 3 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan şehidin Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan’ın amcasının oğlu olduğu belirtildi.