ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLDU

Afrin’de şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in ailesine acı haber verildi.Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in Afyonkarahisar’daki ailesine sabah erken saatlerde acı haber verildi.

Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki annesi Şifa ve babası Imiş’e sabah erken saatlerde İlçe kaymakamı ve askeri erkan tarafından acı haber verildi.

Kütahyalı şehidin baba ocağına acı haber ulaştı.Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Veysel Temel’in baba ocağına acı haber ulaştı.

Afrin’de arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın infilak etmesi sonucunda 30 yaşındaki Uzman Çavuş Veysel Temel şehit düştü.

Temel’in Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Genişler Mahallesi`nde bulunan baba ocağına acı haber askeri erkan ve protokol tarafından verildi.