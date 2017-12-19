Domaniç Kaymakamlığı binasındaki 'Şehitlik Köşesi'nin, Kaymakam Tufan Bağı Gilan tarafından Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap ve Mobilya dekorasyon bölümü öğretmen ve öğrencilerine yaptırıldığı belirtildi.

Kaymakamlık binasına yapılan ‘Şehitlik Köşesi’nde, Karamanlar köyünden Tunceli Çiçekli Karakolu’nda şehit olan Nurettin Yiğit, Muratlı Köyünden Şırnak Milli J. Krk. Şehit olan İbrahim Bozbey, Çukurca Beldesinden Bingöl Karlıova’da şehit olan Veli Selçuk, Çamlıca Köyü’nden Kayseri-Malatya yolunda Şehit olan Yurdagül Okumuş, Çokköy Köyü’nden Hatay Serinyol’da şehit olan Halil İbrahim Solmaz, Sarıot Köyü’nden Elazığ Palu Kayalık Köyü’nde şehit olan Kadir Köse, Erikli Köyü’nden Şırnak Silopi’de şehit olan Efrayim Yıldırım, Muratlı Köyü’nden Osmaniye’de şehit olan Ramazan Dalkız ve Ankara Kızılay’da meydana gelen patlama sonucu 16 yaşında şehit olan Karaköy’lü Mehmet Emre Çakar’ın resimleri ve isimlikleri bulunuyor.

Kaymakamlık binasına yapılan ‘Şehitlik Köşesi’ Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ahşap ve Mobilya dekorasyon bölümü öğretmeni Ali Erdemir, Zeynep Elma Öğrenciler, Tahsin Koca, İbrahim Güngör, Feridun Büber, Yunus Emre Sağlam ve Okul Müdürü Oğuz Ali Katağan’ın emekleri ile yapıldı.

İHA