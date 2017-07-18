18 Temmuz 2017 Salı

Şehitler için mevlit okutuldu

Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:11
Şehitler için mevlit okutuldu

  Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yeni Cami’de ikindi namazı öncesi, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Mevlit programında konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 15 Temmuz’da Türk Milletinin büyük bir badire atlattığını kaydederek, birlik ve beraberlik içerisinde hain girişimin bertaraf edildiğini kaydetti. 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bingöl, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Sağlık-Sen’in 15 Temmuz’da meydanlarda olduğunu hatırlatan Bingöl, 15 Temmuz’un 1. yıldönümünde de meydanlarda olacaklarını ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

İHA
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