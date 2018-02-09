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Şehitler için mevlit okutuldu 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için Malatya’da mevlit okutuldu. 

Şehitler için mevlit okutuldu 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için Malatya’da mevlit okutuldu. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 17:16
Şehitler için mevlit okutuldu 

Malatya’daki 18 Muhtar Derneği tarafından organize edilen program ile Yeni Camide ikindi namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı ve diğer terör operasyonlarında şehit olan tüm askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan mevlidin ardından Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının başarılı sonuçlanması için hep birlikte dua edildi.
Düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, muhtar derneklerinin başkanları, asker ve emniyet güçleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri’ÖSOMalatyaMevlid
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