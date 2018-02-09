Şehitler için mevlit okutuldu 

Malatya’daki 18 Muhtar Derneği tarafından organize edilen program ile Yeni Camide ikindi namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatı ve diğer terör operasyonlarında şehit olan tüm askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan mevlidin ardından Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının başarılı sonuçlanması için hep birlikte dua edildi.

Düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, muhtar derneklerinin başkanları, asker ve emniyet güçleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



