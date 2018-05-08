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ŞEHİTLER İÇİN HATİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, şehitlerimizi anmak ve ruhlarına dua etmek adına hatim programı düzenledi.

ŞEHİTLER İÇİN HATİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, şehitlerimizi anmak ve ruhlarına dua etmek adına hatim programı düzenledi.

08 Mayıs 2018 Salı 11:32
ŞEHİTLER İÇİN HATİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ulu Cami’de düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Malatyalı şehit yakını aileler ve yaklaşık 200 gönüllü kadın meclisi üyesi katıldı. Programda şehitlerimize için 32 hatim indirildi.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak her yıl düzenli olarak hatim programı düzenlendiklerini ifade eden Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Program neticesinde bugün burada hatim duamızı gerçekleştirerek şehitlerimizin ve programımıza katılan üyelerimizin vefat eden yakınlarının ruhlarına hediye etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KATILIMCILARA LOKUM İKRAM EDİLDİ

Şehitlerimizin ruhuna 32 hatim indirildiğini ifade eden Bulut, “Rabbim bizleri duaları kabul olan kullarından eylesin. İnşallah hatimlerimiz şehitlerimizin ruhlarına ulaşır” dedi.

Konuşmaların ardından hatim duası yapılarak, şehitlerimizin ruhuna dualar edildi. Program sonunda şehitlerimizin hayrına katılımcılara lokum ikram edildi.

Hatim programından duydukları memnuniyetini dile getiren Kadın Meclisi üyeleri, çok güzel bir program olduğunu, ilahiler okuyup dualar ettiklerini söylediler. Kadın Meclisi üyeleri programı düzenleyen Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne çok teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ

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