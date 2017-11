Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara beraberinde bir heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Gazi ve şehit yakınlarına göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Malatya’da Belediye Başkanımızın destekleri ile inşallah şehit yakınları ile gazilerimizin bir sıkıntısı kalmayacak. Bizler için bayrağımız ve vatanımız her şeyden önce gelir. Bayrağımız için biz çok bedeller ödedik. Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Her zaman yanımızda olan, bizlere olan ilgi ve alakasından dolayı Belediye Başkanımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyorum” ifadelerini kullandı. Şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinden doyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile beraber olmaya gayret ediyoruz. Onların dertleri bizlerin dertlerimizdir. Devletimizin ve hükumetimizin gazilerimize ve şehit ailelerimize vermiş olduğu değeri başka bir devlette görmek mümkün değildir. Bu millet vatanı ve bayrağı için şehitliği göze almış bir millettir. Türkiye, terör örgütleri ile ciddi bir mücadele içerisindedir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran ile yad ederken, hayatta olan gazilerimize de sıhhat, sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, derneklerine yapmış olduğu destek ve yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Türk Bayrağı, Plaket ve Malatya Şehitleri Albümü hediye etti.