22 Mayıs 2017 Pazartesi

Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Şehit İbrahim Tanrıverdi anısına bir program düzenlenecek.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 12:35
Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak
  Büyükşehir Belediyesinin Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi’nin ismini verdiği Sanat Sokağında düzenlenecek etkinlikte MABESEM atölyelerinde şehidin anısına üretilen eserler sergilenecek. Resim, çini gibi sanat atölyelerinde şehit için 25 eserin hazırlandığı belirtildi. Sanat Sokağındaki serginin yanı sıra program kapsamında imza günü etkinliği de düzenlenecek. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anısına annesi tarafından yazılan kitap da ayrıca okuyuculara imzalanacak.
Karma sergi ve kitap imza gününün yer aldığı program, 23 Mayıs Salı günü saat 14.00’da başlayacak. Programa tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi.
İHA
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