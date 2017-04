Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehit olan polislerin aileleri ve gaziler için bir yemek programı düzenledi. Polis Evi’nde gerçekleştirilen programa ValiMustafa Toprak, vali yardımcıları, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Pilot Kurmay Albay Hüseyin Kanbur, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler yer aldı. Programda ilk konuşmayı Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal yaptı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutlamakta olduklarını dile getiren Dr. Urhal, bu günlerde polislerin; görev azmi, kahramanlık, özveri ve fedakârlık örneği göstererek milletin engin sevgi ve güvenini kazanmanın onurunu ve gururunu yaşamakta olduklarını söyledi.

İSTİKRARININ TEMİNATI OLMAYA DEVAM EDECEK

Başarı grafiklerinin her geçen gün yükselmekte olduğunu ifade eden Dr. Urhal, “21. yüzyılın gereklerine uygun, insan kaynağı ve teknoloji bilgisi ile çağın ötesini hedefleyen, Emniyet Teşkilatımız, huzur ve güven ortamının devamı için, her türlü gayreti göstererek, ülkemizin daha güvenli, daha yaşanılır bir yer olması için, suçla mücadelede, çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türk polisi; geçmişinden aldığı ilham, güçlü, modern ve değişime açık yapısıyla, ülkemizin güvenlik, toplumsal barış ve istikrarının teminatı olmaya devam edecektir. Bizim gücümüz, milletimizin gücüdür. Suç ve suçlularla yaptığımız mücadele, toplumun her kesimince takdir edilmektedir. Halkımızın güveni ile suçu önleme ve suçla mücadelede, başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmektedir” şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Mustafa Toprak söz aldı. Türk Emniyet Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümünün devlete, ülkeye, millete, emniyet teşkilatına ve Malatya’ya hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini söyleyen Vali Toprak, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel günler geçirmelerini Allah’tan niyaz ettiğini belirtti.

GÖZBEBEĞİ KURUMLARDAN BİR TANESİ

Emniyet Teşkilatı’nın asayiş için görevini yerine getirdiğini dile getiren Vali Toprak, “Emniyet Teşkilatı ülkemizin kadim gözbebeği kurumlarından bir tanesidir. Aynen Türk Silahlı Kuvvetlerimizde olduğu gibi, Jandarma Teşkilatımızda olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekasını geleceğini, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza etmek üzere her bir kurum kendisine verilen yükümlülük ve sorumluluk neticesinde görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Şüphesiz Emniyet Teşkilatımızın da çok özel yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü hepimizin yaşam alanında bir taraftan baktığımız da devletimizin bekası ve birliğini beraberliğini, huzurunu güvenliğini ağlayacak kurumların başında yer almaktadır. Her türlü sıkıntılı anda gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden güvenlik güçlerimiz bizlerin huzuru, asayişi için görevini yerine getiriyor” söylemlerinde bulundu.

HUZUR VE EMNİYET ADINA

“Bugün 780 bin kilometre karenin en ücra köşesinde, dağların başında, ovalarda tüm Emniyet Teşkilatı personelimiz, tüm güvenlik görevlisi personelimizle bizlerin rahat uyuyabilmesi adına, ülkemizin bekası adına, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti adına görevlerini yapıyor” diyen Vali Toprak, şunları kaydetti:

“Bu anlamda her birini ayrı şekilde şükranla ve teşekkürle anmak istiyorum. Emniyet Teşkilatımız bir taraftan huzurumuzu, emniyetimizi sağlamakla birlikte diğer taraftan da devletimizin bekasını, geleceğini, vatanımızı, devletimizi, bayrağımızı ve ülkemizi korumak ve kollamak ile beraber önemli görevleri de yerine getiriyor. Bunun en önemli noktasını da 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. O ihanet girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Hareket Daire Başkanlığı başta olmak üzere Meclisimize yönelen tehdit karşısında Emniyet Teşkilatımızın şerefli kahraman mensupları, kendisini yok etme pahasına kendisine yönelen her türlü tehlikeyi ülkemizin bekasıyla birlikte, yönelen tehditleri bertaraf etti. Kendi içerisindeki tüm olumsuzlukları ayrıştırarak devletimizin bekasını sağlama noktasına kanlarımızı ve canlarımızı vererek memleketimizin hizmetinde olduğumuzu bir kez daha 15 Temmuz’da ortaya koyduk.”



















MUTLU SARIGÜL