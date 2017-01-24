24 Ocak 2017 Salı

Şehit polis memuru Hamdi Dikmen için mevlit okutuldu

İstanbul Beşiktaş saldırısın da şehit olan polis memuru Hamdi Dikmen için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

24 Ocak 2017 Salı 20:01
Şehit polis memuru Hamdi Dikmen için mevlit okutuldu
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı'nda çevik kuvvet ekiplerinin görev yaptığı alanda 2 ayrı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hamdi Dikmen için mevlit ve Kur'an tilaveti okutuldu.
Mevlitte İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, şehit polisin yakınları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı. Öğle namazından sonra özel bir düğün salonunda okutulan mevlitte Malatya'nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin hoca şehit polis için dua etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya