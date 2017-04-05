Yeşilyurt Belediyesi’nin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası Toplantı Salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısında ilk olarak 7 Mart 2017 tarihli toplantıda alınan karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

TAHMİNİ BÜTÇE 130 MİLYON 480 BİN TL

Toplantıda 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşülürken, 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili Meclis üyelerine bilgiler verildi. Denetim Komisyonu Raporuna göre Yeşilyurt Belediyesi’nin 2016 yılı gelirleri 95 milyon 112 bin 095 TL, giderleri ise 122 milyon 390 bin 662 TL. Tahmini bütçenin de 130 milyon 480 bin TL olduğu açıklandı.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Meclisin ilk oturumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca gizli oylama ile encümen üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oylama usulüyle ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi.

Yapılan gizli oylama neticesinde encümen üyeliklerine; Ramazan Yakıcı, Nurettin Karaaslan, Salih Urfalı seçildi. Açık oylama ile yapılan Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de u şekilde oldu:

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri: Ali Seydi Ünlü, Sadin Şahin, Zülal Dişer, Murat Karapınar, Mehmet Özen

İmar Komisyonu üyeleri: Ramazan Acar, Mehmet Çınar, Şahin Özer, Bekir Karakuş, Kadircan Eesen

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu üyeleri: A.Kadir Eyidemir, Ali Seydi Ünlü, Seydi Erkuş, D.Cumali Sucu, Ali Palancı

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyeleri: Ramazan Çetin, Murat Karapınar, Ramazan Maden, Cercis Taşdemir, Hüseyin Selçuk

Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri: Zühal Dişer, Şükran Gönültaş, Ümit Dağılmışgül, Nurettin Durmaz, Meltem Kavuk

Eğitim Komisyon üyeleri: Cercis Taşdemir, Sadin Şahin, Ramazan Maden, Şükran Gönültaş, A.Kadir Eyidemir

Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri: D.Cumali Sucu, Hikmet Tutlu, Ali Palancı, Mehmet Özen, Murat Karapınar

Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri: Ramazan Acar, Ramazan Yakıcı, Şükran Gönültaş, Suna Şekeroğlu, Ümit Dağılmışgül

POLAT’A KREDİ KULLANMA YETKİSİ

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısı yapım işi, muhtelif mahallelere park yapımı ve mevcut parkların sosyal tesisi bakımı, onarımı ve revize edilme işi, Engelsiz Parka mescit yapım işi, eski Cezaevinin kültür sanat merkezine dönüştürülmesi ve tadilat işi, muhtelif mahallelerde taş duvar yapım işi, yer altı ve yer üstü konteynırı alımı, 20 bin ton sıcak asfalt alımı işleri için Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a İller Bankasından 19 milyon 100 Bin TL’lik kredi kullanılma yetkisi verilmesi Meclis üyelerinde kabul edildi.

ŞEHİDİN İSMİ PARKA VERİLDİ

Osmaniye’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Mustafa Baltacı’nın ismi Özalper Mahallesi Güllü Sokak’ta bulunan parka verilmesiyle ilgili madde Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

TRAFO ALANI BIRAKILACAK

İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda; Gündüzbey Mahallesi 2254, 2286, 2287,2288 ve 2289 nolu parsellerde imar tadilatı talebini reddeden Meclis, Yakınca Mahallesi 254 ada 1 nolu parselin Güneydoğu bölümünde bulunan park alanında trafo alanı bırakılması dair imar plan tadilat talebini ise gündeminden çıkarttı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.













TÜRKAN YILDIZ