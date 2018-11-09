Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92839
ALTIN
213.772
DOLAR
5.4977
STERLİN
7.0955
EURO
6.2010

Şehit komiserin adı caddeye verildi

39 yıl önce terör saldırısında şehit olan Komiser Osman İnal’ın adı, doğup büyüdüğü Darende ilçesinde bir caddeye verildi.

Şehit komiserin adı caddeye verildi

39 yıl önce terör saldırısında şehit olan Komiser Osman İnal’ın adı, doğup büyüdüğü Darende ilçesinde bir caddeye verildi.

09 Kasım 2018 Cuma 11:18
Şehit komiserin adı caddeye verildi

Darende Belediyesi tarafından Heyiketeği Mahallesi’nde bulunan bir caddeye şehit Komiser Osman İnal’ın adı verildi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz bu cennet vatanı, şehit ve gazilerimiz sayesinde kazandık ve kıymetini de bilmeliyiz” diyerek belediye olarak şehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıktıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye’ye ye dolaylı yollardan saldırılar olduğunu kaydeden Eser, “Büyük ülkeler saldırılarını çeşitli şekillerde yönlendiriyorlar, ekonomimizi bozmaya çalışıyorlar, insanımızı bozmaya çalışıyorlar, terör örgütlerini üstümüze gönderiyorlar. Bir ara sağ-sol dediler, Türk Kürt dediler, Alevi Sünni dediler, PKK dediler, en son FETÖ dediler, ama bizi parçalamaya güçleri yetmedi, yetmeyecek de. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Şu anda ilçemizde bir caddeye ismini verdiğimiz şehidimiz Osman İnal’da bu cennet vatan uğruna can verenlerdendir. Bizler de şehit Komiser Osman İnal’ın ismini memleketinde yaşatmak istedik ve bu caddemize ismini verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

AKRABALARI TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI

Şehit Komiser Osman İnal Caddesinin tabelası ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ve Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan tarafından asıldı. Şehit İnal’ın isminin ilçede bulunan bir caddeye verilmesi ise akrabaları tarafından da sevinçle karşılandı. Şehidin akrabaları, “Geç kalınmış olsa da şehidimizi unutmayan ve emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Komiser Osman İnal, 25 Ağustos 1979 günü Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, yaşanan terör saldırısında şehit oldu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Terör SaldırıKomiser Osman İnalDARENDE İLÇESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının gramı 210 liranın üzerinde
Altının gramı 210 liranın üzerinde
Yurt dışından getirilen telefonların harç tutarı yükseltildi
Yurt dışından getirilen telefonların harç tutarı yükseltildi
BOZTEPE’DE SU İSRAFI
BOZTEPE’DE SU İSRAFI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim