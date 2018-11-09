Şehit komiserin adı caddeye verildi

Darende Belediyesi tarafından Heyiketeği Mahallesi’nde bulunan bir caddeye şehit Komiser Osman İnal’ın adı verildi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz bu cennet vatanı, şehit ve gazilerimiz sayesinde kazandık ve kıymetini de bilmeliyiz” diyerek belediye olarak şehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıktıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye’ye ye dolaylı yollardan saldırılar olduğunu kaydeden Eser, “Büyük ülkeler saldırılarını çeşitli şekillerde yönlendiriyorlar, ekonomimizi bozmaya çalışıyorlar, insanımızı bozmaya çalışıyorlar, terör örgütlerini üstümüze gönderiyorlar. Bir ara sağ-sol dediler, Türk Kürt dediler, Alevi Sünni dediler, PKK dediler, en son FETÖ dediler, ama bizi parçalamaya güçleri yetmedi, yetmeyecek de. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Şu anda ilçemizde bir caddeye ismini verdiğimiz şehidimiz Osman İnal’da bu cennet vatan uğruna can verenlerdendir. Bizler de şehit Komiser Osman İnal’ın ismini memleketinde yaşatmak istedik ve bu caddemize ismini verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

AKRABALARI TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI

Şehit Komiser Osman İnal Caddesinin tabelası ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ve Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan tarafından asıldı. Şehit İnal’ın isminin ilçede bulunan bir caddeye verilmesi ise akrabaları tarafından da sevinçle karşılandı. Şehidin akrabaları, “Geç kalınmış olsa da şehidimizi unutmayan ve emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Komiser Osman İnal, 25 Ağustos 1979 günü Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, yaşanan terör saldırısında şehit oldu.