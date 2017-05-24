Şehidin cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAĞMUR TANELERİ İLE OYNADI

Dün Adana’da düzenlenen uğurlama töreni ile Malatya’ya getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Bindal Mahallesi'ne götürüldü. Evde son kez helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) için dün öğle namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce vatandaş şehidi son yolculuğuna uğurlamak için törene katılırken, şehidin her şeyden habersiz 3 yaşındaki kızı Asrin Sevinç brandadan damlayan yağmur taneleri ile oynadı.

ÇALIK, TESELLİ ETTİ

Babasını 2 yıl önce kaybeden şehidin eşi Seda Sevinç ile annesi Nuriye Sevinç’i tören boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık teselli etti. Şehit Sevinç’in annesi cenaze töreninde fenalık geçirdi.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri top aracı üzerinde garnizon şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde şehitliğe getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

























ÖMER ALİ DELİBAŞ