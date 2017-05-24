24 Mayıs 2017 Çarşamba

Şehit Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, son yolculuğuna uğurlandı YÜREKLERİ DAĞLADI

Amanos Dağları'nda PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, Malatya’da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin her şeyden habersiz 3 yaşındaki kızı Asrin Sevinç’in brandadan damlayan yağmur taneleri ile oynaması objektiflere yansıdı. Bu görüntü yürekleri dağladı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:31
Şehit Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, son yolculuğuna uğurlandı YÜREKLERİ DAĞLADI

  Şehidin cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAĞMUR TANELERİ İLE OYNADI
  Dün Adana’da düzenlenen uğurlama töreni ile Malatya’ya getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Bindal Mahallesi'ne götürüldü. Evde son kez helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) için dün öğle namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce vatandaş şehidi son yolculuğuna uğurlamak için törene katılırken, şehidin her şeyden habersiz 3 yaşındaki kızı Asrin Sevinç brandadan damlayan yağmur taneleri ile oynadı.

ÇALIK, TESELLİ ETTİ
  Babasını 2 yıl önce kaybeden şehidin eşi Seda Sevinç ile annesi Nuriye Sevinç’i tören boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık teselli etti. Şehit Sevinç’in annesi  cenaze töreninde fenalık geçirdi.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri top aracı üzerinde garnizon şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde şehitliğe getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi.











ÖMER ALİ DELİBAŞ
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