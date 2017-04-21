21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Şehit Hasan Yıldırım, lisedeyken ‘Vatan’ adlı tiyatro oyununda bir şehidi canlandırmış

Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım’ın, lisede okurken rol aldığı bir tiyatro oyununda şehit düşen bir askeri canlandırdığı ortaya çıktı.

21 Nisan 2017 Cuma 15:35
Şehit Hasan Yıldırım, lisedeyken ‘Vatan’ adlı tiyatro oyununda bir şehidi canlandırmış
  Helikopter kazasındaki 12 şehitten biri olan Hasan Yıldırım’ın 2009 yılında 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okurken, ‘Vatan’ adlı oyunda canlandırdığı şehit karakteriyle annesine şiir okumasına ait görüntüler okulun arşivinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de düşen polis helikopterinde şehit olan Malatyalı polis memuru Hasan Yıldırım’ın tiyatro oyununda annesine, “Anama selam söyleyin, uçarken yıldızlar ülkesine, yüzü gülüyordu deyin. Benim için ağlamasın” şiiriyle seslendiğinin ortaya çıkması herkesi duygulandırdı. Yıldırım, tiyatro oyununda cephede savaşırken vuruluyor ve son nefesinde annesine, “Anama selam söyleyin, uçarken yıldızlar ülkesine, yüzü gülüyordu deyin. Benim için ağlamasın, ağıtlar yakmasın, vatan sağ olsun. Bu muskayı da can yoldaşıma verin, benden ona şehit armağanı olsun” mısralarıyla sesleniyor.
Kahraman şehit Hasan Yıldırım’ın şiirin ardından kelime-i şehadet getirerek, son nefesini vermesinin ardından salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamıyor.
İHA
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