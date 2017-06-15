Tanrıverdi ailesi, şehit oğullarının acısını unutmuyor, unutturmuyor. Şehit çocukları Şehit Piyade Teğmen İbrahim Tanriverdi’nin anısına kitap yazan aile bu kez de şehidin odasını müze yaptı. Şehit Piyade Teğmen İbrahim Tanriverdi’nin kullandığı tüm eşyaları, giydiği elbiselerden, müzik dinlediği ve film izlediği MP4’e kadar her şeyi odada toparlayan aile şehidin odasını BUSABAH gazetesine açtı. Şehidin eşyalarında ve anılarından bahseden Cengiz Tanrıverdi, müze haline getirdikleri odayı açtıklarını söyledi.

YAPTIĞI RESİMLER, OKUDUĞU KİTAPLAR…

Odada İbrahim’in kullandığı eşyaların bulunduğunu dile getiren Abi Tanrıverdi, “Bunun kararını daha öncesinde almıştık ama tasarımı biraz zaman aldı. Tasarımı yine biz oluşturduk. Sonra bunu yapabilecek bir usta bulduk. Sonra özel eşyalarını ve fotoğraflarını sergileyerek, buraya bakan kişiye İbrahim’in nasıl biri olduğunu az bir şey anlama imkanı sağladık. Bundan dolayı müze tarzında, biraz da hatıratlarını topladığımız tarzda bir odası oldu. Bu oda zaten onun sayılırdı, kendi odasıydı. İzine geldiği zaman burada uyur, burada giyinirdi. O yüzden bu odayı onun için uygun gördük. Kendi yaptığı eserler de var. Yaptığı resimler, okuduğu kitaplar, kullandığı kişisel eşyalar, ağırlıklı olarak da resimleri var. Bazı özel eşyalarını, devre arkadaşları ve yakın arkadaşlarına hatırat olarak verdik. Onlar bizden çok istediler. Önceden odası kilitli duruyordu ama gün içinde çok girip çıktığımız için kilitli durmuyor. Sadece ev çok kalabalık olunca kilitli tutuyoruz. Çünkü odanın bizim için ayrı bir manevi havası var. O manevi havanın bozulmasını da istemiyoruz” şeklinde konuştu.

DRONE ALMIŞTI

Şehit kardeşinin teknoloji tutkunu olduğunu belirten Cengiz Tanrıverdi, “En sevdiği eşya sınıfı teknolojik aletler onun tutkusuydu. Yurtdışından sipariş ettiği teknolojik eşyaları vardı. Drone almıştı, buraya geldiği zaman beraber kullandık. Kendi kullanımı için aldığı Drone’yi tabur komutanı bu cihazın emniyet için kullanılabileceğini düşündü. Türkiye’de İbrahim vasıtasıyla ilk Drone alan taburlardan birisi diyebilirim. İbrahim bunun araştırmasını yapıp daha profesyonel bir cihaz buluyor. Sonra onunla tabur etrafındaki görüntüleri alıyor. Daha sonra İbrahim bunun eğitimini almaya gidiyor. Drone kullanmaya başladıktan 2 ay sonra da İbrahim şehit oldu. Benim için değerli olan İbrahim’e ait 2 tane MP4 var. İlk MP4 benimdi daha önce harp okulunda telefon kullanmak, laptop kullanmak yasaktı. Şimdi serbest ama o zamanlar benden MP4 istedi ben bununla film izlerim hiç yoktan iyidir demişti. Bu cihaza film atar boş zamanlarında film izlerdi. Zaman geçtikten sonra biraz araştırdı farklı bir MP4 aldı. Bu kez o MP4 den film izlemeye devam etti” ifadelerini kullandı.

AKSİYON KAMERASINI BERABER KULLANIYORDUK

Yazdıkları kitabın da bu odada yazıldığını söyleyen Cengiz Tanrıverdi, “Harp Okulunda eğitim görürken yabancı dile merak saldı. Yabancı dil öğrenmek için elektronik sözlük aldı. Bana bir tane aksiyon kamerası aldı. Aksiyon kamerasını beraber kullanıyorduk. Temel ağırlıklı şeyler teknolojik şeyler. Yani telefonlar, bilgisayarlar, arabalar almaktan ziyade araştırmayı teknolojinin ne durumda olduğunu bilmeye daha çok meraklıydı. Bu odaya girdiğim zaman birkaç defa onu yaşadım, kitabını da bu oda da yazdık. Neden bu oda da yazdık, çünkü onu bu odada daha çok hissettiğimiz için. Bir nevi bu oda İbrahim ile bizim kucaklaştığımız yer gibi oldu. Burada ağladığımızda çok oldu, ailece oturup birlikte sohbet ettiğimiz anlarda çok oldu. İbrahim’in bizi ağlatması onu kayıp etmemiz, güldürmesi bize hayatta yaşattığı kişilikten kaynaklı o yüzden hala gülüyorsak gülüşümüzü ona borçluyuz” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL