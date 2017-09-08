5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 79’uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl ödenen eğitim ve öğretim yardımının 2017-2018 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık rakamları belirlendi.

Söz konusu rakamlar şu şekilde oldu:

“ İlköğretim (1-8. sınıflar) için: 1.540,59 TL; lise için: 2.310,89 TL; Yüksekokul için: 3.081,18 TL.”

MÜRACAAT ŞARTI YOK

Buna göre; şehitler ile harp ve vazife malulü çocuklarına, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere, 5434 sayılı Kanunun Ek 79’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına, eğitim ve öğretim yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecek.

BÜTÜN BİREYLERE VERİLİYOR

Konuyla ilgili yorumda bulunan Harp Malulü Şehit, Gaziler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara, “Şehit ailelerine yapılan yardımlar yeni bir şey değil. Her yıl düzenli bir şekilde yapılıyor. Hiçbir ayrım yapılmaksızın şehit ve gazi ailelerinin okuyan öğrencilerine maddi yardım yapılmaktadır. İlkokul, lise ve üniversite de okuyanlara göre para miktarı değişiyor. İlkokula 1500 lira civarındayken, üniversiteye giden öğrenciye 3500 liraya kadar para veriliyor. Bu yardımlar yapılırken, şehit ve gazi ailelerinden okuyan öğrenci sayısı kaç kişi ise hepsine ayrı ayrı veriliyor. Tek bir bireye verilmiyor. Hepsine veriliyor. Malatya’da yeni öğretim yılı için verilecek maddi eğitim desteği paraları Eylül ayının 18’inde başlayacak” diye konuştu.

HABER MERKEZİ