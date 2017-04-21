Tunceli’in Pülümür ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin kaza sebebi ile düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım, Malatya’ya getirildi. Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım önceki gün Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken dün de Polis Memuru Candaş son yolculuğuna uğurlandı.

KALABALIK BİR VATANDAŞ TOPLULUĞU KATILDI

Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine Vali Mustafa Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Kur. Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınları, komşuları, asker ve polisler ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alevi Dedesi Ali Ekber Karaduman ve İl Müftüsü Ümit Çimen’in okuduğu duanın ve İl Müftüsü Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından düzenlenen tören sonrası şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin naaşının toprağa verilmesinin ardından Vali Toprak, şehidin babasına başsağlığı dileyerek şehidin naşının sarılı olduğu Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını verdi.

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI

Öte yandan şehit Polis Memuru Candaş Kaplan’ın sosyal medya hesabı üzerinden son paylaştığı fotoğraf yürekleri dağladı. Şehit mezarlarının olduğu bir fotoğrafı paylaşan Kaplan’ın sosyal medya hesabında, vatandaşların ve arkadaşların, “Mekanın Cennet olsun” yorumları dikkat çekti.



















TAHİR ÖZÇELİK