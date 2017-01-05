05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

ŞEHİT ATEŞİ MALATYA'YA DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'nın Arapgir ilçesindeki babaocağına ulaştı.

05 Ocak 2017 Perşembe 11:43
ŞEHİT ATEŞİ MALATYA'YA DÜŞTÜ
Arapgir ilçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına giden askeri yetkililer acı haberi aileye iletirken şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç'in yaklaşık 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.
Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in sosyal medya hesabında şehit düşen silah arkadaşlarıyla ilgili, "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır" yorumunu paylaştığı görüldü.
İHA
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