Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde şehitleri anma ve hatim duası programı gerçekleştirildi. Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Nurcan Berber, Ali Demir, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici ve müdür yardımcıları, Şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan program Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici’nin açılış konuşmasıyla devam etti. Bilici, konuşmasına nübüvvetin ilk günlerinde Müslümanlar daha bir avuç iken Kâbe’de bir olay olduğunu ve Risalet davasının bu hadise ile ilk kurbanını verdiğini hatırlatarak başladı.

ONLARA HER ZAMAN MİNNET DUYUYORUZ

Şehitlerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Bilici, şunları kaydetti:

“Peygamber Efendimizin (sav) etrafındaki yiğitler ilk günlerde grupça Kâbe’ye namaz kılmaya gitmişlerdi. Bu yiğitler namaza durduktan zaman Mekke'nin kara yüzlü, taş kalpli insanların üzerlerine saldırmış ve bu arbedede Haris b. Ebi Hale Şehit olmuştu. Haris Hz. Hatice'nin oğluydu. Dolayısıyla Risalet davasının ilk şehidi Peygamber Efendimizin (sav) evinden olmuştur. Şehitlerimiz şüphesiz Rabbim katında kıymetli. Buna istinaden bizim için de çok değerliler. Onlara her zaman minnet duyuyoruz ve İnşallah şefaatlerini umuyoruz. Şehit ailelerimizin öğrencilerimize yaptığı Kur'an-ı Kerim dağıtımına istinaden öğrencilerimiz hatimler yaparak başta 15 Temmuz Şehitlerimiz İle Malatyalı Şehitlerimiz özel Hareket Polisi Seracettin Kılınç ve Çevik Kuvvet Polisi Okan Doğan olmak üzere tüm şehitlerimize hediye etmek istediler. İl Müftümüz Ümit Çimen Beyefendi de hatim duasını yapabileceğini söyleyerek bizi onurlandırdı.”

Okulun meslek dersleri hocalarından Mehmet Gülçek’in 15 Temmuz Şehitleri konulu sunumu ve şehit Seracettin Kılınç’ın amcası Mustafa Kılınç’ın yeğeni için yazdığı duygusal şiiri okumasının ardından söz alan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise, bu programa davet edildiği için teşekkürlerini ifade ederek, “Kavramların içini dolduran bizim kadar bir millet yoktur” dedi.

ALLAH ELİMİZİ BIRAKMAZ

Bu toprakların dualı topraklar olduğunu belirten Müftü Çimen, “Çünkü biz bu toprakların çocukları, sadece Diyarbakır'dan Edirne'ye değil, Orta Doğu'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan kuzeye kadar her bir bölgede tarihe iz bırakmış; İslam'ın mütesevvil çehresi olmuş, Allah Resulü'nün ashabından sonra hira-ı kelimetullah ocağını, bayrağını eline almış ve muhteşem bir medeniyet inşa etmiş, bir tarihin, bir milletin çocuklarıyız biz. Ben sonra söyleyeceğim şeyi şimdiden söyleyeyim, siz de söyleye bilirsiniz. Biz bu ruh köklerinden beslenmeye devam ettiğimiz sürece bu millet, duaya bağlı bir millet, bu topraklar dualı topraklar; Allah ayağını sendeletmez, yolundan almaz, Allah elimizi bırakmaz. Kıymetli kardeşlerim ve kıymetli öğrenciler, bugün şehit ailelerimizin beraberinde evlatlarımız için okunan hatim için bir araya geldik” diye konuştu.

HER ŞEYİN BEDELİ AĞIR

Şehit ailesi olmanın herkese nasip olmayacağını kaydeden Müftü Çimen, “Tarihini bilmeyenlerin coğrafyalarını başkaları çizer' diye bir güzel söz var. Hani demiştim ya bizim ülkemiz Kanada değil, Fransa hiç değil, dünyanın en stratejik, en önemli, en hassas bölgesinde buraları vatan yapmış bir milletiz bizler. Aynı zamanda da biraz önce ifade ettiğim gibi ümmeti Muhammed'e öncelikle şemsiye olmuş, öncelik etmiş bir milletiz biz. Bunu unutmayın. O yüzden düşmanımız çoktur. Bundan dolayı da uyumayı bırakın uyuklamaya bile zamanımız ve tahammülümüz yok. Şehit ailesi olmak herkese nasip olmaz. Her şeyin bedeli ağır tabi cennet de öyle. Şehit annelerimizin, babalarımızın yürekleri acılı. Ama oğlunun bedeli cennet. Sabırların karşılığı cennet. Seracettin ve Okan şehidimizin anne ve babalarını tebrik ediyoruz. Allah onları cennette beraber etsin” şeklinde konuştu.

Daha sonra program İl Müftüsü Ümit Çimen’in hatim duasını yapmasıyla sona erdi.





















MUTLU SARIGÜL