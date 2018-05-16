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ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında şehit anneleri ile bir araya geldi.

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban 'Gönül Elçileri' projesi kapsamında şehit anneleri ile bir araya geldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:18
ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İl Müftülüğünce desteklenen program Polisevinde gerçekleştirildi.

Programa Vali Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban ile birlikte 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu’nun eşi Aynur Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ve şehit anneleri katıldı.

20 şehit annesinin katıldığı “Şehit Tahtında Rabbe Gülümser” programında, dünya hayatının geçiciliği, imtihan ve sabır konuları ele alındı.

TEK TEK İLGİLENDİ

Program öncesi şehit annelerimiz ile tek tek ilgilenen Neriman Kaban yaptığı konuşmasında, “Polislerimiz, Anneler Günü’nde şehitlerimizin annelerini kendi anneleri ile birlikte arayarak anneler günlerini kutladılar. Yine Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızda dün itibariyle çok güzel sevgi ve muhabbet dolu mesajlar aldılar, ondan eminim. Biz bugün burada anneler gününde yapamadığımız programı yapıyoruz hem de Müftülüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz Şehit Tahtında Rabbe Gülümser projesi kapsamında yeniden sizlerle beraberiz. Biz bundan önce yine şehit yakınlarımızla belirli aralıklarla bir araya geldik. Bu vesileyle sizlerle tanışmak, acınızı biraz olsun hafifletmek, şehitlerimizin emaneti olan sizlere vefa borcumuzu ödemek bizim duygularımız arasında. Ümit ediyorum sizlere bu anlamda bir nebzede olsa güzel bir an yaşatabiliriz. Dualar edilecek, Kur’an-ı Kerim okunacak, biz manevi olarak şehitlerimize ikramlarımızı göndereceğiz. Ben hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum, muhabbetlerimi sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum” sözlerini kaydetti.

Program sonunda Neriman Kaban şehit annelerine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını takdim ettiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Neriman Kabanşehit Anneleri
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