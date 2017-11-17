17 Kasım 2017 Cuma

Şehit ailelerine ziyaret

Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ile birlikte şehit Polis Memuru Mehmet Özbek ve şehit Polis Memuru Cemil Ökke’nin ailelerini ziyaret ettiler.

17 Kasım 2017 Cuma 11:40
Şehit ailelerine ziyaret

  Şehit ailelerine ziyaretlerde bulunan Kaban ilk olarak, 2008 yılında bölücü terör örgütü tarafından Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Özbek’in ailesinin evini ziyaret etti. Kaban, daha sonra Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 2005’te asayiş olayına müdahaleye gittiği sırada ekip arkadaşı tarafından kazayla vurulma sonucu şehit olan Memuru Cemil Ökke’nin ailesinin evini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde devletin şehit ailesi ve yakınlarının her zaman yanında olduğunu belirten Kaban, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, Kaban ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ
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