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Şehit aileleri ve gazilerden Battalgazi'ye gezi

İstanbul’dan Malatya’ya gelen şehit aileleri ve gaziler, Battalgazi ilçesinde yer alan tarihi mekanlarını gezdi. 

Şehit aileleri ve gazilerden Battalgazi'ye gezi

İstanbul’dan Malatya’ya gelen şehit aileleri ve gaziler, Battalgazi ilçesinde yer alan tarihi mekanlarını gezdi. 

11 Mayıs 2018 Cuma 18:07
Şehit aileleri ve gazilerden Battalgazi'ye gezi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi’nin Kültür Gezisi programına kapsamında Malatya’ya gelen şehit aileleri ve gaziler, Malatya’da ilk olarak Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserleri gezerek, tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. İlk olarak Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen konuklar, daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami, Kanlı Kümbet, Namazgah, Eskimalatya yaşam Müzesi, Arslantepe ve diğer tarihi mekanları gezdi. Gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu vatan için bedel ödemiş insanlardır. Biz kocaman bir aileyiz. 20 bine yakın üyemiz ve Türkiye genelinde 69 derneğimiz var. Hep birlikte bu camiayı yukarıya taşıyoruz. Eli olmayana el, kolu olmayana kol, ayağı olmayan ayak oluyoruz. Biz, bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içinde derneğimizi yukarıya taşıyoruz. Emeği geçen Belediye Başkanlarımıza, Sayın Valimize ve Ordu Komutanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Düdükçü ise, “Anadolu'nun diyarı Malatya, kayısı diyarı Malatya, Battalgazi'nin diyarı ve Anadolu kültürünün özünün bozulmadığı bir ili gezmekten bir gazi olarak ben gurur duydum. Kolay kolay bozulmayacak tarihi eserlerine vermiş olduğu önemleri görünce de gurur duyduk. Kervansaray, Tahtalı Hamam ve Poyraz Konağına gittik. Battalgazi Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan bu tarihi önemden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle Belediye Başkanımıza, Ordu Komutanımıza ve Mülki idari amirlerimize bizleri ağırladıkları için Anadolu yakasındaki şehit aileler ve gaziler ile arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
Bazı şehit aileleri ve gaziler de, Malatya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ecdat yadigârına sahip çıkan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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