04 Ocak 2018 Perşembe

Şehit aileleri Vali Konağı’nda ağırlandı

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, şehit ailelerini Vali Konağı'nda ağırladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:18
Şehit aileleri Vali Konağı’nda ağırlandı

  Şehit yakınlarıyla sürekli bir araya gelen, onları evlerinde ziyaret eden Vali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, terörle mücadele faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli sebeplerle şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarını Vali Konağı'nda ağırlayarak, şehit yakınlarına yönelik hassasiyet ve desteklerini bir kez daha gösterdi. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Neriman Kaban, onlarla ikramlar eşliğinde bir süre sohbet etti.

ŞEHİT ANNESİ…
  Vali Konağı’nda ağırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen şehit anne, eş ve yakınları, “Sayın Valimizin eşi Neriman Kaban Hanımefendinin bizleri burada ağırlaması, davette bulunması, bizleri sevindirdi. Bir araya gelmemize vesile oldu. Neriman Hanımefendinin yakın ilgisi, sıcakkanlı oluşu bizleri daha da kaynaştırdı, moral ve motivasyonumuzun yükselmesine neden oldu. Kendilerine misafirperverliğinden dolayı şehit aileleri olarak çok teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.

Vali Konağında düzenlenen programda, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu’nun eşi Aynur Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen de hazır bulundu.

HABER MERKEZİ
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