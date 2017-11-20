Ortak Girişim Gurubunca hayata geçirilecek olan yerli otomobil üretiminin Erzurum’da gerçekleştirilmesine yönelik olarak AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir tarafından yapılan çağrı ve girişime destekler artarken, üretim için çağrı yapılan il sayısı İzmir’in de eklenmesiyle 20’ye çıktı.

Ortak Girişim Grubu yerli otomobil üretiminin gerçekleştirileceği il konusunda ilk girişim Erzurum adına kaydedildi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılı bütçe görüşmelerinde talebini yineledi.

AYDEMİR’İN GİRİŞİMİ GÜNDEM OLUŞTURDU

Milletvekili Aydemir’in girişimleri basında geniş yer bulurken, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Kayseri, Malatya, Hatay, Kütahya, Kastamonu, Bursa, Konya, Sakarya, Manisa, Kocaeli, Van, Elazığ, İzmir ve Gaziantep illeri milletvekillerinden de otomobil üretiminin kendi illerinde yapılmasına yönelik talepler oluştu.

AYDEMİR’İN ÇAĞRISI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Erzurum’u gündeme taşımış, Erzurum’un yatırım alt yapısı, bilgi donanımı ve yetişmiş eleman sayısı yüksekliği bakımından Yerli otomobil üretimine uygun şartları barındırdığına dikkat çekmişti. Milletvekili Aydemir, yerli otomobil üretiminin Erzurum’da yapılması, üretimin bütün mümkün değilse, o zaman herhangi bir aksanına yönelik üretim noktalarının kurulması teklifinde bulunmuştu.

BEDELSİZ ARSA TEKLİFİ; MALATYA

Öte yandan Yerli otomobil üretimi için Malatya sanayisinin gerekli alt yapıya sahip olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, talep gelmesi halinde bedelsiz arsa tahsisine de hazır olduklarını ifade etmişti. Erkoç, “Otomobil fabrikasının süreci Türk Odalar Birliği’ne Cumhurbaşkanımızın katılımı ile başlayan ve neticede Türkiye Odalar Birliği de bu işi üstlenen büyük bir kurumdur. Bu ay içerisindeki külliye programında ben de vardım. Türkiye’de 5 tane babayiğit çıktı. Türkiye’de yerli otomobilin gerçekleştireceğini ve 2021 yılı itibari ile satışa sunulacağını ifade ettiler. Geç kalmamıza rağmen atılan iyi bir adım oldu. İnşallah ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sunacak. Biz de Malatya olarak onun ticari alt yapısını, sanayi alt yapısını geliştiren bir kentiz, huzur kentiyiz. Bölgeler arasında gelişmişliği göz önüne alarak bu otomobil fabrikasının bazı bölümlerinin alt yapısını oluşturan illerin de içerisinde olması bizi son derece mutlu eder Malatya olarak. Biz yer vermeye hazırız, yeter ki gelsinler. Bu noktada Malatya Ticaret Sanayi olarak bu işe gönüllüyüz, hazırız. İnşallah hayırlı bir netice olur. Ülke için zaten hayırlı bir işe başlandı. Ama bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını da asgariye indirme noktasında bu tür gelişmeye müsait olan huzurlu kentler tercih edilirse son derece mutlu oluruz. Biz Malatya olarak böyle bir talep olursa biz her türlü kolaylığı Malatya halkı olarak, Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak, Malatya’nın tüm kurumları olarak buna hazırız. Bedava yer vermeye de hazırız. İfade ettiğim gibi ticaret alt yapısını geliştiren bir kent bu nokta da Malatya üzerine düşen bütün fedakarlıkları biz yerine getiririz. Malatya içinde hayırlı olur bedava da yer veririz” diye konuştu.



(İHA-Haber Merkezi)