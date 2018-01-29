ŞEHİR ŞEHİR AÇIKLANDI!

Adres Patent, Türkiye’nin marka haritasını yayımladı. 2017 yılında 81 ilden yapılan yerli marka başvuruları ile ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu duyurdu.

Akbulut, kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 2017’de yasalaşmasına vurgu yaptı, yaşanan artışta kanunun çok büyük payının olduğunu belirtti.



Tarihi rekor

2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99’a yükseldiğini belirten Akbulut, tarihin rekor başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.



Başvuru sayısında artış

Türkiye’nin 2017 marka haritasını paylaşan Akbulut, 2016’da İstanbul’un 44 bin 782 olan marka başvuru sayısının 49 bin 683’e, Ankara’nın 7 bin 440 olan başvuru sayısının 8 bin 536’ya, İzmir’in ise 6 bin 546’dan 7 bin 60 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.



Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017’deki başvuru sayısı şöyle;

Adana bin 757

Adıyaman 129

Afyonkarahisar 392

Ağrı 51

Amasya 99

Ankara 8 bin 536

Antalya 3 bin 443

Artvin 42

Aydın 775

Balıkesir 826

Bilecik 102

Bingöl 55

Bitlis 42

Bolu 217

Burdur 99

Bursa 4 bin 847

Çanakkale 431

Çankırı 37

Çorum 206

Denizli bin 548

Diyarbakır 493

Edirne 269

Elazığ 306

Erzincan 61

Erzurum 232

Eskişehir 830

Gaziantep 3 Bin 496

Giresun 146

Gümüşhane 31

Hakkari 22

Hatay 970

Isparta 319

Mersin Bin 412

İstanbul 49 Bin 683

İzmir 7 Bin 60

Kars 39

Kastamonu 96

Kayseri Bin 517

Kırklareli 140

Kırşehir 63

Kocaeli 2 bin 408

Konya 2 bin 852

Kütahya 197

Malatya 349

Manisa 744

Kahramanmaraş 464

Mardin 406

Muğla bin 35

Muş 22

Nevşehir 162

Niğde 165

Ordu 275

Rize 254

Sakarya 977

Samsun 825

Siirt 30

Sinop 38

Sivas 204

Tekirdağ 730

Tokat 108

Trabzon 520

Tunceli 15

Şanlıurfa 497

Uşak 108

Van 174

Yozgat 62

Zonguldak 139

Aksaray 160

Bayburt 13

Karaman 177

Kırıkkale 81

Batman 207

Şırnak 74

Bartın 65

Ardahan 14

Iğdır 30

Yalova 171

Karabük 135

Kilis 60

Osmaniye 100

Düzce 233

