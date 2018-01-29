ŞEHİR ŞEHİR AÇIKLANDI!

Adres Patent, Türkiye’nin marka haritasını yayımladı. 2017 yılında 81 ilden yapılan yerli marka başvuruları ile ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu duyurdu.
Akbulut, kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 2017’de yasalaşmasına vurgu yaptı, yaşanan artışta kanunun çok büyük payının olduğunu belirtti.
Tarihi rekor
2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99’a yükseldiğini belirten Akbulut, tarihin rekor başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Başvuru sayısında artış
Türkiye’nin 2017 marka haritasını paylaşan Akbulut, 2016’da İstanbul’un 44 bin 782 olan marka başvuru sayısının 49 bin 683’e, Ankara’nın 7 bin 440 olan başvuru sayısının 8 bin 536’ya, İzmir’in ise 6 bin 546’dan 7 bin 60 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.
Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017’deki başvuru sayısı şöyle;
Adana bin 757
Adıyaman 129
Afyonkarahisar 392
Ağrı 51
Amasya 99
Ankara 8 bin 536
Antalya 3 bin 443
Artvin 42
Aydın 775
Balıkesir 826
Bilecik 102
Bingöl 55
Bitlis 42
Bolu 217
Burdur 99
Bursa 4 bin 847
Çanakkale 431
Çankırı 37
Çorum 206
Denizli bin 548
Diyarbakır 493
Edirne 269
Elazığ 306
Erzincan 61
Erzurum 232
Eskişehir 830
Gaziantep 3 Bin 496
Giresun 146
Gümüşhane 31
Hakkari 22
Hatay 970
Isparta 319
Mersin Bin 412
İstanbul 49 Bin 683
İzmir 7 Bin 60
Kars 39
Kastamonu 96
Kayseri Bin 517
Kırklareli 140
Kırşehir 63
Kocaeli 2 bin 408
Konya 2 bin 852
Kütahya 197
Malatya 349
Manisa 744
Kahramanmaraş 464
Mardin 406
Muğla bin 35
Muş 22
Nevşehir 162
Niğde 165
Ordu 275
Rize 254
Sakarya 977
Samsun 825
Siirt 30
Sinop 38
Sivas 204
Tekirdağ 730
Tokat 108
Trabzon 520
Tunceli 15
Şanlıurfa 497
Uşak 108
Van 174
Yozgat 62
Zonguldak 139
Aksaray 160
Bayburt 13
Karaman 177
Kırıkkale 81
Batman 207
Şırnak 74
Bartın 65
Ardahan 14
Iğdır 30
Yalova 171
Karabük 135
Kilis 60
Osmaniye 100
Düzce 233
İHA