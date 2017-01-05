Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ne yaptırılan Şehit Mehmet Özbek Sağlık Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, şehidin babası Hasan Özbek, mahalle muhtarları, bazı dernek yöneticileri, sağlık personelleri ve vatandaşlar yer aldı. Ziyarette ilk konuşmayı Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır yaptı. Muhtar Ünalır, Şehit Mehmet Özbek Sağlık Aile Sağlığı Merkezi için burada olduklarını kaydederek, ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, bugünün kendisi için ayrı mutlu bir gün olduğunu kaydederek, sağlık ocağı binasının yaptırmalarına rağmen birçok sebepten dolayı faaliyete geçiremediklerini kaydetti. Sağlık ocağının yapılmasında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır’ın önemli katkısı bulunduğunu belirten Başkan Polat, muhtarın kendisine sağlık ocağı ihtiyacını hatırlattığını söyledi.

ÖZGÜR OLMAMIZI İSTEMİYORLAR

“İnsanı yaşat ki, devlet de yaşasın” diyen Başkan Polat, bu devletin yaşayabilmesi için insanların yaşatılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Polat, “İnsanımızın özgür olması gerekiyor. İnsanımızın hür olması, bağımsız olması lazım. Ve bugün bu ülkenin vatandaşları, bizler, bu millet 4 bir taraftan bir saldırıyla karşı karşıyız. Bu saldırının ismi değişmiyor. İsimleri farklı, güya anlayışları da farklı. Ama bu saldırılar aynı odaktan yönetiliyor. Bir ismi DAİŞ oluyor, bir gün ismi PKK/PYD oluyor, bir gün ismi FETÖ oluyor. Bunların hepsi birbirinden ayrı gibi görünüyor ama hepsi aynı yere hizmet ediyor. Uluslararası güçler bu milletin kendi ayakları üzerinde durmasını istemiyor. Bağımlı olmamızı istiyor. Özgür olmamızı istemiyorlar. Ama bu millet tarih boyunca dünyaya adalet dağıtmış, adalet götürmüş bir millet” diye konuştu.

BU MİLLET DİMDİK AYAKTA DURACAK

Osmanlılıların ter ettiği bölgelerde huzurun asla gelmediğini ifade eden Başkan Polat, şunları ifade etti:

“Osmanlıların terk ettiği bölgeleri incelediğimiz zaman bu bölgelerde huzurun asla gelmediğini gördük. Çünkü emperyalist düşüncenin mantığında böl, parçala, yönet mantığı var. Ve bu mantıkla da Arapları bölüm bölüm yapmışlar. Avrupa’daki Yugoslavya’nın durumu ortada. Ama inşallah bu millet o inancı ve azmiyle, birlikteliğiyle tarihte nasıl adaletin önderi olmuşsa bundan sonra da inşallah aynı şeyi yapacağız. Onlar ellerinden geleni yapacak ama bu millet dimdik ayakta duracak. Ama asla bölünme ve parçalanmaya fırsat vermeyeceğiz. Bu topraklarda çok güç zamanlar geçirdik. Ama bu topraklarda galip gelen hep bu millet oldu. Hainlerin ihanetleri geçici süre oldu ama birliğimiz ve beraberliğimiz daima galip geldi. Yılbaşı gününde düşünün birisi camide saldırıyor, birisi eğlence mekânında saldırıyor, birisi meydanda saldırıyor. Ama saldırdıkları şeyler aynı. Fakat bizler millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız.”

Konuşmaların ardından Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, Başkan Polat’a plaket takdim etti.









MUTLU SARIGÜL