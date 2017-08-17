Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, Esenler Belediye Meclis Üyesi Bilal Kızmaz, Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, Şahin Karahan ve Konurtay Mahalle Muhtarı Hasan Tokay,15 Temmuz şehidi Türkan Tekin Koyun’un ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Doğanyol İlçesi Konurtay Mahallesi’nde yapılacak olan ve 15 Temmuz şehidi Türkan Tekin Koyun’un adını taşıyacak olan mahalle konağının yapılacağı yerde incelemelerde bulunuldu. Türkan Tekin Koyun Konuk Evi’nin yapımını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacağı öğrenildi.

TÜRKAN TEKİN KOYUN KİMDİR?

FETÖ mensuplarının darbe girişimini püskürtmek amacıyla 15 Temmuz'da evlerinde oturmak yerine sokağa çıkmayı tercih eden kahraman kadınlardan biri olan Malatyalı Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı’nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz ailesiyle birlikte Esenler’den yürüyerek yola çıktı.

TANKIN ALTINDA KALDI

Eşi Ramazan Tekin ve çocuklarıyla ilk önce Esenler Atışalanı Karakolu'na giden Türkan Tekin, burada toplanan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yolda ön sıralarda mücadele eden Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Tekin, kurtarılamayarak şehadet şerbetini içti. Namusu, vatanı, bayrağı için şehit olan 43 yaşındaki Türkan Tekin'in çocukları; 20 yaşında Berkay, 18 yaşında Buket ve 11 yaşındaki Sümeyye annesiz kaldı.

“NENE HATUNLARIN VARİSLERİYDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada, “Benim Türkan kardeşim de (Türkan Türkmen Tekin) o tanklar, zırhlı araçlar, onu köşeye sıkıştırdığında, onun bedeni paramparça olduğunda, o sadece Allah'a yürüyordu, o sadece şehadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi” açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Darbe girişimi sırasında gelişen olaylardan sonraki konuşmalarında bahsettiği şehit Türkan Türkmen Tekin’in ailesini telefon ile arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun aracılığıyla şehidin eşi ve oğluyla görüştü. Erdoğan başsağlığı dileklerinde bulundu ve “Şehitlerimizin kanı, bizim zaferimizin müjdecisidir” dedi. Şehit Tekin için İstanbul Esenler Namık Kemal Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Tekin’in cenazesi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı’na defnedildi.









TAHİR ÖZÇELİK