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Şehidin ismi Doğanşehir'de yaşatılacak

2 yıl önce Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit düşen kaymakamlık çalışanı Esra Köse Başaran’ın adı, Malatya’da Doğanşehir ilçesinde bulunan devlet hastanesine verildi. 

Şehidin ismi Doğanşehir'de yaşatılacak

2 yıl önce Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit düşen kaymakamlık çalışanı Esra Köse Başaran’ın adı, Malatya’da Doğanşehir ilçesinde bulunan devlet hastanesine verildi. 

10 Haziran 2018 Pazar 09:54
Şehidin ismi Doğanşehir'de yaşatılacak

13 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında polis lojmanlarında yaşayan Kaymakamlık çalışanı Esra Köse Başaran hayatını kaybetmiş, genç kadının polis eşi ve 2 yaşındaki çocuğu da yaralanmış, Doğanşehir’de defnedilen sivil şehit Esra Köse Başaran’ın ailesinin isteği üzerine ilçede bulunan Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne şehidin adı verildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Şehidin eşi Cengiz Başaran’ın talebi, Malatya Valisi Ali Kaban'ın teklifi ve Sağlık Bakanlığı'nın oluru ile Doğanşehir Devlet Hastanesi'nin adı ‘Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ' olarak değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehirŞEHİT
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