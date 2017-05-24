24 Mayıs 2017 Çarşamba

Şehidin anıları şimdi kitapta

Malatyalı Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi’nin annesi Gafure Tanrıverdi oğlu için kitap yazdı. Anne Tanrıverdi ‘Cennetteki Yıldızımız’ ismini verdiği kitapta oğlu ile yaşadığı bütün anıları, ailesi ile beraber anlattıklarını belirtti.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:36
Şehidin anıları şimdi kitapta

  2 yıl önce Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Teğmen İbrahim Tanrıverdi’nin annesi Gafure Tanrıverdi, oğluna olan özlemini yazdığı kitapla dindirmeye çalıştı. Çocuklarının da desteği ile yaklaşık 1 yıl önce ‘Cennetteki Yıldızımız’ isimli kitabı yazmaya başlayan anne Tanrıverdi, kitabında oğlu ile yaşadığı bütün anıları anlattı. Kitabı için imza günü de düzenleyen Tanrıverdi, kitaptan elde edilen gelirleri de bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi. Oğlunun ismini asla unutturmayacağını belirten Tanrıverdi, yazdığı kitapla şehit annelerinin asla yıkılmayacağını göstermek istediğini dile getirdi.

Kitabını özellikle diğer şehit annelerinin okumasını isteyen Tanrıverdi, kitabın hazırlanmasında kendine destek verenlere de teşekkür etti.





İHA
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