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ŞEHİDİN AĞABEYİ KONUŞTU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeğiyle birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir, Hakkari'ye taşınırken kız kardeşinin Malatya'ya yanına uğradığını ve en son orada görüştüğünü anlattı. Demir, "Yolcu ettik, oraya gönderdik. Hakkari'ye taşınalı 1 ay oldu. Bebeğimiz çok masumdu, canımız, ciğerimizdi. Arabalarını yeni almışlardı" diye konuştu.

ŞEHİDİN AĞABEYİ KONUŞTU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeğiyle birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir, Hakkari'ye taşınırken kız kardeşinin Malatya'ya yanına uğradığını ve en son orada görüştüğünü anlattı. Demir, "Yolcu ettik, oraya gönderdik. Hakkari'ye taşınalı 1 ay oldu. Bebeğimiz çok masumdu, canımız, ciğerimizdi. Arabalarını yeni almışlardı" diye konuştu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:40
ŞEHİDİN AĞABEYİ KONUŞTU

Yüksekova'da iki gün önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve oğlunun cenazeleri dün Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya öperek mezarına koyduğu oğlunu ve 2 yıllık eşini defnettikten sonra taziyeler için Kayseri'ye gitti. Şehit Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesindeki baba ocağının önüne de taziye çadırı kuruldu.

OTOMOBİLİ YENİ ALMIŞLAR

Vatandaşlar ve şehir dışından gelenler ailenin İstiklal Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, taziyeleri kabul etti. Şehit anne ve bebeğinin kırmızı güllerle süslenen mezarları da ziyaretçilerin akınına uğradı. Anne ve oğluna bombalı saldırıda mezar olan otomobili ailenin kısa bir süre önce aldığı öğrenildi.

"KIYAMADIĞIMIZ KARDEŞİMİZE ZALİMLER KIYDI"

Şehit Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir teröre tepki göstererek, "Kıyamadığımız kız kardeşimize zalimler kıydı. Vatan sağolsun. Allah da zalimlere hesabını sorsun" dedi.

Hakkari'ye taşınırken kız kardeşinin Malatya'ya yanına uğradığını ve en son orada görüştüğünü anlatan Demir, "Yolcu ettik oraya gönderdik. Hakkari'ye taşınalı 1 ay oldu. Bebeğimiz çok masumdu, canımız, ciğerimizdi. Arabalarını yeni almışlardı" diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTAğabeyHakkariYüksekova
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