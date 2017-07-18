18 Temmuz 2017 Salı

Şehidin adı mescitte yaşatılacak

Tunceli’de helikopter kazasında şehit olan Polis Memuru Hasan Yıldırım’ın adı, Malatya PTT Başmüdürlüğü’ndeki mescide verildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:02
Şehidin adı mescitte yaşatılacak

  Malatya PTT Başmüdürlüğü Posta İşletme ve Dağıtım Müdürlüğünde görev yapan şehidin babası Suat Yıldırım, tadilatı yeni biten binanın zemin katta bulunan mescidin yenilenmesine katkıda bulundu. PTT Başmüdürlüğü’nün de desteği ile kısa sürede tamamlanan mescide Şehit Polis Hasan Yıldırım’ın adı verildi. Tamamlanan mescit ise düzenlenen açılış programı ile hizmete girdi. Açılış törenine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak, Malatya PTT Başmüdürü Vekili Abdulkadir Berk, Özel Harekat polisleri, PTT çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Şehidin babası Suat Yıldırım, oğlunun adının yaşatılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak ise konuşmasında “Şehidimizi hayır ve saygı ile yad ediyoruz. Şehitlerimizin hatıraları Türk halkının kalbinde ebediyen yaşatılacaktır' dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Şehit Hasan Yıldırım’ın adını taşıyan mescit ibadete açıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Tunceli’nin Pülümür ilçesinden kalktıktan sonra düşen helikopterde Malatyalı 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 12 kişi şehit oldu.

İHA
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